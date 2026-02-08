¡Seguimos aquí! El poderoso mensaje de Bad Bunny que hizo vibrar a la comunidad latina en el Super Bowl LX

"Lo único más poderoso que el odio es el amor": El mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo encendió el estadio, sino que sacudió a millones de latinos dentro y fuera de Estados Unidos (EUA). En uno de los escenarios más vistos del planeta, el artista puertorriqueño apostó por un discurso totalmente en español, cargado de identidad, orgullo y reivindicación cultural.

En adn Noticias te explicamos por qué su participación ya es histórica y cómo impactará a la comunidad latina en 2026.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



Bad Bunny hace historia como el primer cantante latino que protagoniza el Show del Super Bowl

Aunque otros artistas latinos han participado en ediciones pasadas, Bad Bunny se convirtió en el primer cantante latino en encabezar el show con un set mayoritariamente en español. De acuerdo con cifras oficiales de la NFL, el Super Bowl reúne cada año a más de 110 millones de espectadores, una oportunidad sin precedentes para cualquier mensaje cultural.

La apuesta de Bad Bunny fue clara, trasladar a todos los asistentes a la NFL hasta las calles de su tierra natal Puerto Rico, para mostrar que la música latina no necesita traducción para ser universal. En pleno 2026, el nombre de Bad Bunny 2026 ya marca un antes y un después en la industria.

"Hola soy Benito Antonio Martínez Ocasio", dijo el ganador del Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año.

Este fue el mensaje de Bad Bunny ‘totalmente en español’ en el Super Bowl

El momento más comentado llegó cuando Bad Bunny habló directamente a cámara, en español, con un mensaje de amor y de unidad unidad para toda América: "Somos un montón". El Conejo Malo se rodeó de banderas de los países de este continente y defendió la identidad, el idioma y el derecho a ser visibles. Definitivamente, la casita de Bad Bunny se llenó de corazones migrantes. ¿Orgullo latino? Totalmente.

