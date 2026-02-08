Inuaguran el ‘Día de Bad Bunny’ previo al Super Bowl LX; así reaccionan las redes sociales

El Día de Bad Bunny ya existe y no es broma. El Conejo Malo no solo pasará a la historia como el primer cantante latino que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl, sino que también amaneció con la noticia de que ya tiene su propia celebración en California, EUA. Te contamos los detalles.

Ricky Martin envía emotivo mensaje a Bad Bunny

¿Cuándo es el Día de Bad Bunny y dónde se celebra?

El gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió a los fans del Conejo Malo al anunciar que el 8 de febrero será oficialmente reconocido en el estado como el “Día de Bad Bunny”.

Sí, aunque no lo creas, el cantante puertorriqueño y ganador del Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año por "Debí tirar más fotos”, ya tiene su propio día de celebración, en honor a su histórica presentación en el medio tiempo del evento deportivo más importante de la NFL .

El mandatario californiano explicó que esta decisión obedece a su admiración por el idioma español, la cultura de Puerto Rico y la trayectoria musical de Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

“¡Nos encanta Bad Bunny! ES CASI TAN “BUENO” COMO YO, LO CUAL ES UN GRAN ELOGIO, PORQUE NO HAY NADIE MÁS “BUENO”. ¡FELIZ DÍA DE BAD BUNNY, AMÉRICA! ¡DISFRUTENLO!”, escribió el gobernador de California en sus redes sociales.

Los fanáticos quedaron encantados con el anuncio del "Día de Bad Bunny" y estas fueron algunas de sus reacciones en redes sociales:

¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Se espera que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX empiece entre las 19:00 horas y las 20:30 horas aproximadamente (tiempo del centro de México) con una duración de 13 minutos.

Aunque todavía no se conocen detalles del espectáculo, ya circula en redes sociales un video de un supuesto ensayo del show de medio tiempo de la NFL, que disfrutaremos este 8 de febrero, Día de Bad Bunny, en California.

¿Dónde ver el Super Bowl en vivo en México?

¡Falta poco! Recuerda que para disfrutar de la fiesta deportiva más importante para los fanáticos de la NFL, simplemente tienes que sintonizar la señal de TV Azteca. Este domingo 8 de febrero ve el Super Bowl LX en vivo desde Azteca 7 o en línea a través de Azteca Deportes en este ENLACE.

