Los mejores memes del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

"Titi me preguntó"... El show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX rompió todo tipo de récords de audiencia, con un setlist perfecto para los fanáticos del 'Conejo Malo', por lo que los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

Los memes del show de Bad Bunny en el Super Bowl

¡Bad Bunny bailó salsa con Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl! Vimos de todo en este show, en donde Benito se encargó de llevar a toda su gente y demostrar su orgullo latino.

La polémica también comenzó. A millones les encantó el show de Bad Bunny y ya lo ponen entre los mejores de la historia, pero, ¿realmente le podría quitar el lugar a Michael Jackson? No lo sabemos, pero el debate en redes ardió.

Hay grandes detalles en el show que no pasaron desapercibidos. Desde que vimos al niño durmiendo en las sillas mientras estaba la fiesta, sabíamos que esa escena sería recordada por mucho tiempo, algo clásico de latinos.

Además, todos tenemos un tío que no le gusta Bad Bunny y que se ha quejado de que iba a estar en el Super Bowl desde hace meses, que incluso se negó a disfrutar de este show histórico.

Y es que Bad Bunny ha demostrado ser capaz de todo. Es luchador profesional cuando se aburre de ser el artista más escuchado del mundo. A veces lucha y a veces da el show de medio tiempo del Super Bowl.

Damn good Halftime Show 👏🏈



Bad Bunny is that guy 🔥 pic.twitter.com/hQwvBjrlsj — Ben Davis (@BenTheBaneDavis) February 9, 2026

