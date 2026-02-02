¡OFICIAL! La NFL regresa a México este 2026 con partido en el renovado Estadio Azteca

Después de cuatro años de espera, la NFL regresa a México para jugar un partido oficial y los aficionados no podrían estar más felices. La misma liga hizo el anuncio oficial en su rueda de prensa previa al Super Bowl 2026 y se espera que podamos conocer más detalles cuando el calendario de la próxima temporada esté listo.

La última vez que la NFL tuvo un partido oficial en México fue el 21 de noviembre del 2022, cuando San Francisco 49ers venció 38-10 a Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Un partido con un lleno total, en donde se demostró que los 49ers son uno de los equipos con más fanáticos en territorio azteca.

NFL anuncia su regreso a México

Desde hace varios años, la NFL ha apostado por expandirse a un mercado internacional, con partidos oficiales en diferentes partes del mundo. Una apuesta que ha dado grandes resultados y que para este 2026 volverá a incluir a México en la gira, específicamente, con un partido en el renovado Estadio Azteca, en la capital del país.

Todavía no se sabe cuáles son los equipos que vendrán a México, pero se espera que el partido sea entre octubre y noviembre, al igual que en ediciones anteriores. Sin mencionar que la NFL se encuentra muy interesada en dar un gran espectáculo en el nuevo estadio de la Ciudad de México, considerando que se reacondicionó para ser sede de la Copa del Mundo de la FIFA.

Los otros países donde la NFL tendrá partidos en 2026

Aunque claro, México no es el único país de la lista. De hecho, las otras sedes ya habían sido anunciadas y algunas incluso conocen al equipo que van a recibir:



Londres, Inglaterra (tres partidos)

(tres partidos) París, Francia (un partido de los Saints)

(un partido de los Saints) Melbourne, Australia (un partido de LA Rams)

(un partido de LA Rams) Rio de Janeiro, Brasil (un partido)

(un partido) Madrid, España (un partido)

(un partido) Múnich, Alemania (un partido)

(un partido) CDMX, México (un partido)

