¡Touchdown a tu paladar! Krispy Kreme lanza la nueva dona Balón para el Super Bowl LX

Krispy Kreme te invita a disfrutar del sabor de cada jugada del Super Bowl LX con una mordida de una de las deliciosas donas Balón, que estarán a la venta por tiempo limitado. Si eres fan de la NFL, anótate un touchdown llegando a esta watch party deportiva con el postre ideal.

Krispy Kreme mete touchdown con su nueva dona Balón para el Super Bowl LX

Krispy Kreme lo volvió a hacer y sorprendió a sus fans y de la NFL con una nueva dona de edición limitada inspirada en la fiesta del Super Bowl , que mantendrá la atención del mundo este domingo 8 de febrero.

Se trata de una divertida dona en forma de balón de futbol americano que, rellena de suave crema pastelera y cubierta con chocolate.

Con este lanzamiento super original, Krispy Kreme se sube a la tendencia del Super Bowl que sumergirá a los fans de la NFL este fin de semana. Definitivamente, llegar a la reunión con amigos y familiares con unas donas Balón, será un momento memorable.

¿Hasta cuándo estarán a la venta las donas Balón de Krispy Kreme?

La dona Balón estará disponible por tiempo limitado, pues únicamente podrás adquirirla hasta el domingo 8 de febrero. ¡No olvides pasar por ella cuando vayas en camino a la watch party del Super Bowl ! Recuerda que este postre está pensado para disfrutarse en equipo.



¿Dónde está la tienda Krispy Kreme más cerca de mí?

Si quiere lucirte en la reunión con migos o familia para disfurtar del Super Bowl LX, pasa antes a tu tienda Krispy Kreme por tus donas Balón. Para encontrar la tienda Krispy Kreme más cercana a tu domicilio, simplemente busca en este ENLACE .

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl LX?

¡No te pierdas nada! Recuerda que para disfrutar de la fiesta deportiva más importante para los fanáticos de la NFL , simplemente tienes que sintonizar la señal de TV Azteca. Este domingo 8 de febrero ve el Super Bowl LX en vivo desde Azteca 7 o en lína a través de Azteca Deportes en este ENLACE .

