¡Touchdown a tu paladar! Krispy Kreme lanza la nueva dona Balón para el Super Bowl LX

Disfuta de la emoción del Super Bowl y el show de Bad Bunny con una docena de las deliciosas donas Balón de venta por tiempo limitado.

donas balón Krispy Kreme.jpg
Krispy Kreme lanza las donas Balón para el Super Bowl.|Adrián Gómez
Escrito por:  Tania Itzel Vargas

Krispy Kreme te invita a disfrutar del sabor de cada jugada del Super Bowl LX con una mordida de una de las deliciosas donas Balón, que estarán a la venta por tiempo limitado. Si eres fan de la NFL, anótate un touchdown llegando a esta watch party deportiva con el postre ideal.

Krispy Kreme mete touchdown con su nueva dona Balón para el Super Bowl LX

Krispy Kreme lo volvió a hacer y sorprendió a sus fans y de la NFL con una nueva dona de edición limitada inspirada en la fiesta del Super Bowl , que mantendrá la atención del mundo este domingo 8 de febrero.

donas super bowl.jpg
Donas Balón de Krispy Kreme edición limitada. |Adriá Gómez

Se trata de una divertida dona en forma de balón de futbol americano que, rellena de suave crema pastelera y cubierta con chocolate.

Con este lanzamiento super original, Krispy Kreme se sube a la tendencia del Super Bowl que sumergirá a los fans de la NFL este fin de semana. Definitivamente, llegar a la reunión con amigos y familiares con unas donas Balón, será un momento memorable.

¿Hasta cuándo estarán a la venta las donas Balón de Krispy Kreme?

La dona Balón estará disponible por tiempo limitado, pues únicamente podrás adquirirla hasta el domingo 8 de febrero. ¡No olvides pasar por ella cuando vayas en camino a la watch party del Super Bowl ! Recuerda que este postre está pensado para disfrutarse en equipo.

  • Último día de venta de la dona Balón para el Super Bowl es el domingo 8 de febrero.

¿Dónde está la tienda Krispy Kreme más cerca de mí?

Si quiere lucirte en la reunión con migos o familia para disfurtar del Super Bowl LX, pasa antes a tu tienda Krispy Kreme por tus donas Balón. Para encontrar la tienda Krispy Kreme más cercana a tu domicilio, simplemente busca en este ENLACE .

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl LX?

¡No te pierdas nada! Recuerda que para disfrutar de la fiesta deportiva más importante para los fanáticos de la NFL , simplemente tienes que sintonizar la señal de TV Azteca. Este domingo 8 de febrero ve el Super Bowl LX en vivo desde Azteca 7 o en lína a través de Azteca Deportes en este ENLACE .

