¡Eleva tu antojo! Krispy Kreme lanza donas gourmet por tiempo limitado

Krispy Kreme elevó el nivel de tu antojo con donas gourmet que le va a encantar a tu paladar. Si no las has probado, te contamos que se trata de una colección que solo estará a la venta por tiempo limitado. Pero, ¿de qué sabores son las nuevas donas gourmet? Sigue leyendo que tenemos todos los detalles.

Krispy Kreme lanza la colección de donas gourmet en colaboración con Biscoff® Dream

Si creías que ya nada te podía sorprender, dejamos contarte que Krispy Kreme arrancó fuerte este 2026 con una colección de donas exquisitas en colaboración con Biscoff®, la marca de galletas reconocida a nivel mundial por su sabor inconfundible y su calidad excepcional.

Esta edición especial de donas es una de las experiencias imperdibles para los amantes de este postre que definitivamente es capaz de transformar un antojo tradicional en una experiencia sofisticada que es como una caricia para los paladares más exigentes.

La colección presenta tres donas gourmet, creadas para sorprender por sus texturas, ingredientes y fusiones de inspiración internacional:

Biscoff® Dream : La versión definitiva para los amantes de Biscoff®, una dona rellena de crema de galleta Biscoff®, cubierta con un glaseado suave y decorada con trozos de galleta que elevan cada bocado.

: La versión definitiva para los amantes de Biscoff®, una dona rellena de crema de galleta Biscoff®, cubierta con un glaseado suave y decorada con trozos de galleta que elevan cada bocado. Choco Crunch : Esta dona tiene la combinación perfecta de chocolate y la clásica galleta Biscoff®, que une un betún cremoso con un toque crujiente y caramelizado.

: Esta dona tiene la combinación perfecta de chocolate y la clásica galleta Biscoff®, que une un betún cremoso con un toque crujiente y caramelizado. Chocolate Dubai: Una exquisita dona con cobertura de chocolate, relleno de crema de pistache y un toque final de crujiente de kataifi, un ingrediente icónico de los postres mediterráneos, que te aseguramos, te va a encantar.

¿Hasta cuándo estarán a la venta las donas gourmet de Krispy Kreme?

Si quieres elevar tu antojo a un nivel gourmet y disfrutar del delicioso sabor chocolate con una combinación cremosita de pistache, mientras sientes lo crujiente de kataifi, te recomendamos que te lances hoy mismo por tus donas gourmet de Krispy Kreme en colaboración con Biscoff®.

¡Que no se te pase! Recuerda que las donas gourmet son una colaboración exclusiva que solo estará disponible hasta el 29 de enero.

¿Dónde está la tienda Krispy Kreme más cerca de mí?

Para encontrar la tienda Krispy Kreme más cercana a tu domicilio, simplemente busca en este ENLACE.

