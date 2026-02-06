Carl’s Jr. reta a los fans de la NFL con comida gratis por un año si aciertan resultado del Super Bowl LX

Carl’s Jr. México lanzó la promoción “Atínale al Marcador” con motivo del Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del año. A través de sus redes sociales oficiales, la cadena de hamburguesas invita a los aficionados de la NFL a predecir el resultado exacto del partido final, que se disputará el domingo 8 de febrero de 2026.

La dinámica busca combinar la emoción del fútbol americano con la participación digital, ofreciendo como premio principal un año completo de comida gratis en Carl’s Jr.

¿En qué consiste la dinámica?

La promoción se centra en adivinar el marcador final del Super Bowl LX, tomando como referencia los equipos protagonistas que aparecen en las publicaciones oficiales de la marca.

Quien logre acertar de forma exacta el resultado se convertirá en el ganador del premio mayor.

¿Cómo participar de forma sencilla?

Los interesados deben seguir las cuentas oficiales de Carl’s Jr. México en Instagram y Facebook, localizar la publicación de “Atínale al Marcador” y comentar su predicción completa.

Además, se solicita dar “me gusta” y compartir la publicación para validar la participación.

¿Qué premio se puede ganar?

El incentivo principal es un año de comida gratis en Carl’s Jr., lo que incluye hamburguesas y productos del menú durante 12 meses.

En ediciones pasadas, premios similares se entregaron mediante cupones o beneficios canjeables en tienda, por lo que se recomienda revisar las condiciones oficiales.

Reglas importantes que debes conocer

Solo pueden participar personas mayores de edad que residan en México, y cualquier comentario editado después del partido queda automáticamente descalificado.

La marca también excluye perfiles falsos y establece criterios propios en caso de múltiples ganadores, deslindando a la NFL de cualquier responsabilidad.

¿Dónde ver los términos y condiciones completos?

Toda la información legal, restricciones y proceso para reclamar el premio se encuentra disponible en el sitio oficial.

NFL regresa a México en 2026

Consultar estas bases permite evitar errores de participación y conocer a fondo cómo se valida al ganador.

Otras actividades relacionadas con la NFL en Carl’s Jr.

Además de la dinámica principal, la marca impulsa trivias en Instagram y concursos de video en Facebook con premios en cupones.

