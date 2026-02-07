Celebra con alitas, precios y antojos el Super Bowl LX en México

La llegada del Super Bowl LX desató nuevamente el consumo masivo de alitas en todo México. Supermercados, cadenas restauranteras y plataformas de delivery ajustaron precios y lanzaron promociones desde inicios de 2026 para atender la alta demanda.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Este evento deportivo no solo reúne a millones frente al televisor, también impulsa un mercado gastronómico que cada año crece. Familias y grupos de amigos buscan opciones prácticas, económicas y abundantes para acompañar el partido.

El Super Bowl LX y las alitas de pollo

Las alitas se consolidaron como la botana estrella del futbol americano en México. Su facilidad de preparación y variedad de sabores las hacen ideales para reuniones.

Especialistas en consumo señalan que durante esta temporada las ventas de pollo aumentan hasta 30%, principalmente en presentaciones botaneras.

Precios en supermercados y tiendas

En cadenas como Walmart, Soriana o Chedraui, los precios se mantienen accesibles:



Alitas naturales o congeladas: $79 a $109 por kilo en Walmart

Alitas marinadas o adobadas: $99 a $120 por kilo de marcas Tyson, Bachoco o Marketside

Presentaciones premium: Hasta $150 por kilo

Los paquetes grandes suelen traer descuentos por volumen, ideales para reuniones numerosas.

Precios y promociones en restaurantes y cadenas

Las cadenas especializadas apuestan por combos para compartir:



Wingstop con paquetes desde $299

Buffalo Wild Wings con promociones por piezas

Restaurantes locales con medios kilos económicos desde $80 o 1 kg por $160



Estas opciones ahorran tiempo y ofrecen variedad de salsas.

Recetas caseras para preparar alitas

Prepararlas en casa sigue siendo la opción más barata. La receta Buffalo destaca por su sabor intenso y bajo costo:



Seca bien las alitas, sazona con sal,pimienta y un poco de polvo para hornear Fríe en aceite caliente hasta dorar y cocer (o hornea a 200-220°C por 40-50 min, volteando a la mitad) Derrite la mantequilla, mezcla con la salsa picante y vinagre Revuelve las alitas calientes en la salsa hasta cubrir bien Sirve con apio, zanahoria y aderezo ranch o azul

Además, permite variantes como BBQ, ajo parmesano o picante extremo, ajustando al gusto de cada invitado.

Guacamole para el Super Bowl

El guacamole se convirtió en el acompañamiento favorito por su frescura y precio bajo:



Saca la pulpa, machaca con limón para evitar oxidación Mezcla con cebolla, jitomate, chile, cilantro y sal Ajustar picor, acidez y servir con totopos

Combina perfecto con alitas picantes y es rápido de preparar en grandes cantidades.

Patriots y Seahawks se enfrentarán en el Super Bowl

Promociones para pedir a domicilio o para llevar

Las apps de Uber Eats, Rappi o DiDi Food activan descuentos especiales desde $300-$500 como:



2x1 en combos

Envíos gratis

Extras incluidos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.