Celebra con alitas, precios y antojos el Super Bowl LX en México
Las alitas para el Super Bowl dominan mesas mexicanas con precios actualizados, promociones en restaurantes y recetas caseras para ahorrar sin perder sabor.
La llegada del Super Bowl LX desató nuevamente el consumo masivo de alitas en todo México. Supermercados, cadenas restauranteras y plataformas de delivery ajustaron precios y lanzaron promociones desde inicios de 2026 para atender la alta demanda.
Este evento deportivo no solo reúne a millones frente al televisor, también impulsa un mercado gastronómico que cada año crece. Familias y grupos de amigos buscan opciones prácticas, económicas y abundantes para acompañar el partido.
El Super Bowl LX y las alitas de pollo
Las alitas se consolidaron como la botana estrella del futbol americano en México. Su facilidad de preparación y variedad de sabores las hacen ideales para reuniones.
Especialistas en consumo señalan que durante esta temporada las ventas de pollo aumentan hasta 30%, principalmente en presentaciones botaneras.
Precios en supermercados y tiendas
En cadenas como Walmart, Soriana o Chedraui, los precios se mantienen accesibles:
- Alitas naturales o congeladas: $79 a $109 por kilo en Walmart
- Alitas marinadas o adobadas: $99 a $120 por kilo de marcas Tyson, Bachoco o Marketside
- Presentaciones premium: Hasta $150 por kilo
Los paquetes grandes suelen traer descuentos por volumen, ideales para reuniones numerosas.
Precios y promociones en restaurantes y cadenas
Las cadenas especializadas apuestan por combos para compartir:
- Wingstop con paquetes desde $299
- Buffalo Wild Wings con promociones por piezas
- Restaurantes locales con medios kilos económicos desde $80 o 1 kg por $160
- Estas opciones ahorran tiempo y ofrecen variedad de salsas.
Recetas caseras para preparar alitas
Prepararlas en casa sigue siendo la opción más barata. La receta Buffalo destaca por su sabor intenso y bajo costo:
- Seca bien las alitas, sazona con sal,pimienta y un poco de polvo para hornear
- Fríe en aceite caliente hasta dorar y cocer (o hornea a 200-220°C por 40-50 min, volteando a la mitad)
- Derrite la mantequilla, mezcla con la salsa picante y vinagre
- Revuelve las alitas calientes en la salsa hasta cubrir bien
- Sirve con apio, zanahoria y aderezo ranch o azul
Además, permite variantes como BBQ, ajo parmesano o picante extremo, ajustando al gusto de cada invitado.
Guacamole para el Super Bowl
El guacamole se convirtió en el acompañamiento favorito por su frescura y precio bajo:
- Saca la pulpa, machaca con limón para evitar oxidación
- Mezcla con cebolla, jitomate, chile, cilantro y sal
- Ajustar picor, acidez y servir con totopos
Combina perfecto con alitas picantes y es rápido de preparar en grandes cantidades.
Promociones para pedir a domicilio o para llevar
Las apps de Uber Eats, Rappi o DiDi Food activan descuentos especiales desde $300-$500 como:
- 2x1 en combos
- Envíos gratis
- Extras incluidos
