Amazon remata Tablet Huawei con Office preinstalado, gran resolución y diseño

Tener una Tablet puede ser una gran herramienta para hacer diversas tareas escolares o incluso para trabajar y si está pensando en comprar una, en Amazon hay una gran promoción de una Huawei , aquí te compartimos todos los detalles.

Remate de Tablet Huawei MatePad

En Amazon , la Huawei MatePad 11.5 2025 con Office preinstalado tiene un descuento del 19% y se vende en 5 mil 699 pesos. Además, la puedes pagar hasta 15 meses sin intereses de 379.93 pesos.

Al realizar la compra en línea puedes disfrutar de 90 días libres de Amazon Music.

Características de la Huawei MatePad

La Tablet Huawei MatePad 11.5 2025 tiene una pantalla con resolución 2.5k y frecuencia de actualización de 120 Hz, además, tiene un bisel fino para disfrutar videos y jugar videojuegos.

Con el WPS Office de nivel PC puedes trabajar de manera eficiente pues la interfaz y diseño es muy similar a la de una computadora portátil y con el teclado desmontable tienes una experiencia de escritura ágil.

Si batería mide 6,1 mm de grosor y pesa 515 gramos pero tiene 10 100 mAH con SuperCharge de 40W y puedes disfrutar de hasta 14 horas de reproducción de video.

Puedes elegir entre un amplia variedad de cubiertas y pegatinas para crear un cuaderno único y con el lápiz óptico magnético Huawei M-Pencil puedes tener movimientos más fluidos.

