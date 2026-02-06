Con +50% de descuento: Liverpool remata Motorola Edge 60 Pro POLED de 512 GB y hasta 6 meses sin intereses

Liverpool lanzó una promoción que llama la atención de quienes buscan renovar su smartphone sin gastar de más. El Motorola Edge 60 Pro está disponible en 9,990 pesos , casi la mitad de su precio original de 18,999 pesos. Además, al pagar con tarjeta Liverpool se puede diferir el monto en hasta seis meses sin intereses, lo que equivale a pagos quincenales de alrededor de 832 pesos.

Características del Moto Edge 60 Pro, en remate en Liverpool

El equipo destaca por su pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con bordes curvos y una fluidez de 120 Hz, ideal para ver videos o jugar sin saltos. Su batería de 6,000 mAh soporta carga rápida de 90W: según las especificaciones técnicas, con solo 15 minutos conectado alcanza varias horas de uso. También incluye carga inalámbrica de 15W.

Entre sus puntos fuertes está el almacenamiento: 512 GB para guardar fotos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por liberar espacio. La memoria RAM parte de 12 GB, pero puede expandirse virtualmente hasta 24 GB para manejar varias apps al mismo tiempo.

Algunas características que lo hacen práctico para el día a día:



Cámaras versátiles: sensor principal de 50 MP con estabilizador óptico, ultra gran angular de 50 MP para paisajes y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.

sensor principal de 50 MP con estabilizador óptico, ultra gran angular de 50 MP para paisajes y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x. Resistencia reforzada: certificación IP68/IP69 para soportar inmersión en agua y chorros a presión, además de cumplir con estándares militares MIL-STD-810H ante golpes y cambios de temperatura.

certificación IP68/IP69 para soportar inmersión en agua y chorros a presión, además de cumplir con estándares militares MIL-STD-810H ante golpes y cambios de temperatura. Pantalla brillante: hasta 4,500 nits de brillo máximo, útil para ver contenido bajo el sol.

hasta 4,500 nits de brillo máximo, útil para ver contenido bajo el sol. Android 15 de fábrica, con actualizaciones garantizadas desde el primer día.

La compra incluye cargador TurboPower de 90W, cable USB-C, funda protectora y herramienta para la tarjeta SIM. El teléfono viene desbloqueado, compatible con cualquier compañía mexicana.

Envío y formas de pago en Liverpool

Liverpool facilita varias opciones para adquirirlo: envío gratis a todo el país, entrega express en algunas zonas o retiro en tienda en aproximadamente dos horas si hay existencia en la sucursal seleccionada. También acepta pagos con tarjetas bancarias (3 a 6 meses sin intereses), PayPal, SPEI o efectivo en establecimientos aliados como 7-Eleven y Farmacias del Ahorro.

Como sucede en este tipo de remates, el stock suele limitarse rápido, sobre todo en colores populares. La garantía de Liverpool permite devoluciones o cambios sin trámites complicados si el equipo presenta alguna falla o no cumple con lo esperado.

