Liverpool revienta el precio del Moto Edge 60 a casi un 50%, un gama media que sorprende con sus fotos

Liverpool lanzó una de las ofertas más llamativas del momento en smartphones: el Motorola Moto Edge 60 Pro bajó de $18,999 a $9,990 pesos , un descuento cercano al 50%. El precio aplica para unidades vendidas por terceros certificados a través de la tienda, pero mantiene todas las garantías y beneficios habituales, incluyendo envío gratis a todo el país.

Funciones del Moto Edge 60 Pro, a casi el 50% en Liverpool

Este modelo se posiciona como una opción sólida dentro de los teléfonos gama media-alta. Su punto fuerte es el sistema fotográfico, que incluye tres lentes traseros: uno principal de 50 megapíxeles, otro ultra gran angular también de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP para acercar detalles sin perder nitidez. La cámara frontal, de 50 MP, permite selfies con gran definición incluso en condiciones de poca luz. Todo el sistema cuenta con ajustes automáticos impulsados por inteligencia artificial para facilitar la edición sin apps adicionales.

Entre sus características más relevantes destacan:



Pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con alta fluidez en el desplazamiento

Procesador MediaTek Dimensity 8350, suficiente para multitarea y juegos sin trabas

8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno

Batería con carga rápida mediante puerto USB Tipo C

Resistencia al agua certificada y doble sistema de desbloqueo (huella y rostro)

Conectividad 5G y NFC para pagos móviles sin contacto

Sistema operativo Android 15 listo desde el primer encendido

Oferta del Moto Edge 60 Pro en Liverpool.|Liverpool

Envío y formas de pago

La compra puede realizarse en mensualidades sin intereses: hasta seis meses con tarjeta Liverpool o tres meses con otras tarjetas de crédito como Visa o Mastercard. También está disponible la opción de pago único con débito, efectivo o transferencia. Quienes prefieran recoger su pedido en persona pueden usar el servicio Click & Collect, siempre que el producto esté disponible en la sucursal seleccionada.

Dentro de la caja vienen el teléfono, cargador original de pared, cable USB Tipo C, manual de usuario y la herramienta para insertar la tarjeta SIM. Al ser un equipo desbloqueado, funciona con cualquier compañía telefónica del país sin restricciones.

La oferta llama la atención porque acerca a un público más amplio un dispositivo que normalmente se ubica en un rango de precio elevado. Con medio terabyte de almacenamiento, es posible guardar miles de fotos y videos sin preocuparse por liberar espacio con frecuencia. La combinación de cámaras versátiles y un procesador ágil lo convierte en una alternativa práctica para quienes buscan calidad fotográfica sin recurrir a modelos flagship de otras marcas.

Mientras dure el stock, el precio de $9,990 representa una de las opciones más accesibles en su categoría dentro del mercado mexicano. La promoción está visible directamente en la página de Liverpool sin necesidad de cupones adicionales.

