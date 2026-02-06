Con 40% de descuento: Liverpool pone a precio de remate el Samsung Galaxy S24 FE con una fuerte rebaja de 7.000 pesos
El modelo Samsung llega con rebaja fuerte, pantalla premium y funciones de gama alta en Liverpool.
El Samsung Galaxy S24 FE aparece con un descuento cercano al 40% en Liverpool , lo que lo coloca como una alternativa atractiva para quienes buscan potencia, pantalla avanzada y conectividad moderna sin pagar el precio completo de un gama alta. Este equipo combina hardware sólido, cámaras versátiles y funciones premium que normalmente se reservan para dispositivos más costosos.
Características y principales funciones del Samsung Galaxy S24 FE
El Galaxy S24 FE apuesta por una experiencia visual y de rendimiento que apunta al segmento alto. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas ofrece resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1,900 nits, lo que se traduce en imágenes fluidas, colores intensos y buena visibilidad en exteriores.
En el interior integra el procesador Exynos 2400e de diez núcleos, capaz de alcanzar hasta 3.1 GHz, acompañado por 6 GB de RAM LPDDR5X y 128 GB de almacenamiento interno.
El apartado fotográfico incluye un sistema triple:
- Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica
- Ultra gran angular de 12 MP
- Telefoto de 8 MP con zoom óptico 3x
Al frente, la cámara de 10 MP cubre videollamadas y selfies con buena nitidez.
La batería de 4,700 mAh admite carga rápida de 25 W, además de carga inalámbrica e inversa. En conectividad incorpora 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC y puerto USB-C 3.2. Corre con Android 14 bajo la interfaz One UI 6.1 y ofrece lector de huella digital para desbloqueo.
Formas de pago y envío en Liverpool
Liverpool comercializa el Samsung Galaxy S24 FE con un precio rebajado frente a su costo original, acompañado de facilidades de financiamiento que lo vuelven más accesible.
Entre las opciones disponibles destacan:
- Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas Liverpool
- 3 meses sin intereses con otras tarjetas participantes
- Pago único con distintas formas de cobro
El envío es gratuito a todo el país, lo que elimina costos adicionales al momento de la compra. El producto cuenta con garantía Liverpool y cobertura del fabricante.
