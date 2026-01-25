Habrá bodas de chocolate en CDMX para celebrar San Valentín; fechas, costos y sede

Ya se acerca el 14 de febrero y si eres amante del chocolate habrá bodas de cacao en CDMX y los asistentes podrán participar en un taller de molienda de cacao y recibirán un certificado especial, así que no te puedes perder este evento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Bodas prehispánicas con chocolate en CDMX

Cabe mencionar que en la época prehispánica el matrimonio era una unión que tenía un significado espiritual y social pues se realizaban con rituales para darle protección divina a la pareja y uno de los elementos indispensable era el cacao.

Durante la ceremonia , un sacerdote invocaba a Quetzalcóatl y entregaba a los novios una jícara con cacao espumoso para que lo bebieran como símbolo de unión. La pareja molía los granos de cacao juntos y el sacerdote los ungía con una mezcla de cacao, agua y flores.

Y si quieres sellar tu amor, en el Museo del Chocolate de la CDMX habrá una ceremonia similar para que los enamorados tengan sus bodas de chocolate. Además, los participantes recibirán un par de anillos de chocolate elaborados a partir de un molde original de una chocolatería mexicana fundada en 1872.

Precio, fechas y todos los detalles de las bodas de chocolate

Las bodas de chocolate se realizarán en el Museo del Chocolate ubicado en Milán 45 en la colonia Juárez del 12 al 16, del 19 al 23 y del 26 al 28 de febrero.

Tienen un costo de 900 pesos por pareja e incluyen entrada al museo, visita guiada especial, taller de molido de cacao en pareja, 2 bebidas a base de cacao, 2 anillos de chocolate y certificado de matrimonio simbólico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.