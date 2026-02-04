Razones por las que el aguacate es el “rey” del Super Bowl

El aguacate es uno de los alimentos más usados en la gastronomía mexicana, pero no solo es el favorito de México, sino también de Estados Unidos debido a que se consume mucho durante el Super Bowl y aquí te contamos cómo es que se convirtió en la estrella del evento deportivo más importante.

¿Por qué el aguacate es uno de los protagonistas del Super Bowl?

De acuerdo con la CBC, en la década de los 90, una agencia de relaciones públicas ideó el "Aguacate Bowl" cuando productores de aguacate de California buscaron sumarse al furor del Super Bowl compartiendo recetas y pruebas de guacamole.

Por otro lado, Avocados From Mexico ha invertido millones de dólares en anuncios transmitidos durante el Super Bowl y lo ha posicionado como un alimento esencial en las reuniones deportivas.

Según datos de The Produce News , en el Super Bowl 2025 se reportó la venta de 64.9 millones de unidades que generaron 74.4 millones de dólares en ventas minoristas.

Se consumirán más de 127 mil toneladas de aguacate

Cifras de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México ( Apeam ) indicó que en Estados Unidos se consumirán más de 127 mil toneladas de aguacate. Este volumen equivale a alrededor de 290 millones de piezas lo que convierte a el aguacate en el "otro verde".

Un dato muy destacado es que México concentra cerca del 30% de la producción mundial del aguacate. Este fruto originario de Mesoamérica es rico en calorías vacías y aporta grasas saludables, fibra, vitaminas y antioxidantes.

