Con más del 50% de descuento: rematan Smart TV de 65 pulgadas 4K con control por voz, ideal para el Mundial 2026

Una pantalla grande, nítida y fácil de manejar dejó de ser un lujo reservado para pocos. En Liverpool , la Smart TV LG QNED de 65 pulgadas bajó de precio de forma considerable: pasó de costar $31,999 pesos a ofrecerse en $14,999, un ahorro que supera el 50%. La promoción coincide con el interés creciente por preparar el hogar para eventos deportivos masivos, como el Mundial 2026 , que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Características del Smart TV de 65 pulgadas, en oferta en Liverpool

Esta televisión pertenece a la serie QNED83 de LG, que mezcla dos tecnologías para mejorar la imagen: los puntos cuánticos (Quantum Dot) y los nanocristales (NanoCell). El resultado son colores más vivos y negros más definidos que en una pantalla LED tradicional, algo que se nota especialmente en escenas con mucho movimiento, como los partidos de fútbol al aire libre o en estadios iluminados.

El modelo incluye el procesador α7 AI Processor 4K Gen8, que ajusta automáticamente brillo, contraste y nitidez según lo que se esté viendo. Para quienes planean reunirse a ver los partidos del Mundial, estas características ayudan a que la imagen se mantenga clara incluso en escenas rápidas. Además, el control remoto AI Magic Remote permite cambiar de canal, subir el volumen o buscar contenido usando comandos de voz en español, sin necesidad de teclear.

Entre los detalles que facilitan la experiencia al ver deportes destacan:



Resolución 4K UHD que muestra con claridad los números de las playeras y los rostros de los jugadores, incluso en pantallas grandes.

Tecnología HDR10 para mantener el detalle en zonas muy iluminadas o con sombras, como los túneles de los estadios.

Sistema operativo webOS 2025, ágil para alternar entre apps como Apple TV+, Disney+ o Vix sin retrasos.

Audio con soporte Dolby Atmos, que distribuye el sonido de forma envolvente para escuchar con nitidez los cánticos de la afición.

Envíos y formas de pago en Liverpool

El precio final puede variar según el método de pago: con tarjeta Liverpool aplica la promoción directa y existen opciones de meses sin intereses según el monto. También se ofrece envío gratis a todo México, con entregas entre dos y siete días hábiles dependiendo de la ubicación. Quienes prefieran recoger su compra en tienda pueden usar el servicio Click & Collect en sucursales participantes.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, opciones como esta permiten equipar la sala sin comprometer el presupuesto. La combinación de tamaño generoso, calidad de imagen mejorada y comandos de voz la convierte en una alternativa práctica para quienes buscan listo su espacio para vivir los partidos con comodidad. La oferta está sujeta a disponibilidad en el sitio de Liverpool.