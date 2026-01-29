¡No te pierdas ningún partido del Mundial 2026! Rematan pantalla LG de 70 Pulgadas Ultra HD 4K

¿Fanático del futbol? Prepárate para el Mundial 2026 sin perder ni un gol. Walmart México lanza una oferta imperdible: la pantalla LG de 70 pulgadas Ultra HD 4K (modelo 70UR8750PSA) en remate especial.

Esta TV de alta definición ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para disfrutar los partidos en gran formato desde la comodidad de tu hogar. Perfecta para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Televisiones baratas en Walmart: Pantalla LG 70 Pulgadas precio

Actualmente, esta pantalla se encuentra en $16,690.00 pesos, cuando antes costaba $17,119.00, lo que representa un ahorro de $429.00 pesos. Además, Walmart ofrece la posibilidad de adquirirla hasta en 15 meses sin intereses de $1,112.67, facilitando el acceso a tecnología de gran formato sin afectar el presupuesto familiar.

Otro de los beneficios destacados es su política de devolución, que permite regresar el producto hasta 30 días después de haberlo recibido, brindando mayor confianza al consumidor al momento de su compra.

Puedes adquirir la oferta en este enlace .

Pantalla LG 70 Pulgadas características

La pantalla LG de 70 pulgadas Ultra HD 4K (serie UR8750/UN73) destaca por su resolución de \(3840\times 2160\) píxeles, tecnología LED, y procesador \(\alpha 5\) AI 4K Gen6/Gen5 para una imagen inmersiva con colores vivos. Incluye sistema operativo WebOS, LG ThinQ AI, compatibilidad con HDR10 Pro/HLG, sonido de 20W y un diseño con biseles delgados, ideal para deportes y cine.



Imagen y resolución: Resolución 4K UHD (\(3840\times 2160\)) con tecnología LED o NanoCell. Incorpora escalador 4K para contenido no nativo y HDR10 Pro/HLG para mejorar el brillo y contraste.

Procesador e inteligencia: Procesador \(\alpha 5\) AI 4K Gen6 (o versiones anteriores) que optimiza la calidad de imagen y sonido, junto con LG ThinQ AI para control inteligente.

Smart TV y conectividad: Sistema operativo webOS con acceso a aplicaciones, navegador web, Wi-Fi, y Bluetooth.

Audio: Sistema de sonido envolvente de 20W (2.0 canales) con tecnología AI Sound.

Diseño y conexiones: Diseño delgado ("Cinema Screen") con 3 a 4 entradas HDMI (incluyendo eARC/ARC), 2 puertos USB, salida de audio digital y puerto LAN.

Dimensiones aprox. (con base): ~156-157 cm de ancho, ~97-98 cm de alto, con un peso superior a 28 kg.

Control: Generalmente incluye el Magic Remote con reconocimiento de voz.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la final tendrá lugar el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium.

