Liverpool remata en menos de 4 mil pesos el set de Azzaro The Most Wanted, ideal para San Valentín

Con el Día de San Valentín cada vez más cerca, las opciones de regalo comienzan a cobrar relevancia, especialmente cuando se trata de fragancias masculinas que combinan elegancia, carácter y buen precio.

Por eso, Liverpool lanzó una promoción en uno de los sets más completos y buscados para hombre : el kit Azzaro The Most Wanted Parfum más Cuba Royal , ideal para quienes buscan un obsequio sofisticado sin salir del presupuesto.

Actualmente, este set tiene un precio rebajado de tres mil 790 pesos, luego de costar cuatro mil pesos, además incluye envío gratis a todo el país, un punto clave para quienes buscan resolver el regalo de San Valentín de forma rápida y segura.

Precio y qué incluye el kit Azzaro The Most Wanted para hombre

El set está compuesto por tres piezas, lo que lo convierte en una opción práctica y versátil tanto para uso diario como para ocasiones especiales. El elemento principal es Azzaro The Most Wanted Parfum , una fragancia lanzada en 2022 que pertenece a la familia Amaderada Especiada, pensada para hombres seguros, audaces y con presencia.

Este perfume se caracteriza por una estructura intensa y moderna:



Salida : Jengibre, con un toque fresco y ligeramente picante

: Jengibre, con un toque fresco y ligeramente picante Corazón : Maderas cálidas que aportan profundidad y elegancia

: Maderas cálidas que aportan profundidad y elegancia Fondo: Vainilla Bourbon, intensa y sensual, que deja una estela duradera

El set incluye:



100 ml de Parfum , ideal para uso prolongado

, ideal para uso prolongado 75 ml de shampoo Hair & Body , práctico para complementar la fragancia

, práctico para complementar la fragancia 10 ml en formato de bolsillo, perfecto para llevar en viajes o en la mochila

Esperan repunte de ventas por 14 de febrero en San Luis Potosí

Cuba Royal EDT: el complemento ideal para San Valentín

Además de Azzaro, el kit integra Cuba Royal Eau de Toilette de 35 ml, una fragancia clásica de Cuba Paris que se distingue por su perfil cálido y envolvente.

Su combinación de vainilla cremosa, tabaco suave, incienso de olíbano y cedro de Virginia la convierte en una opción ideal para noches especiales o climas frescos.

Este equilibrio entre dos fragancias con personalidades distintas permite alternar aromas según la ocasión, lo que suma valor al set.

¿Por qué es una buena opción para regalar?

Con un precio por debajo de los cuatro mil pesos, varias presentaciones y aromas intensos, este kit se posiciona como una alternativa sólida para San Valentín , ya sea para pareja, esposo o incluso como autorregalo.

Elegancia, funcionalidad y ahorro se combinan en un solo paquete disponible en Liverpool.

