Para el 14 de febrero, oferta de la loción para hombre Sauvage Elixir de Dior en Liverpool

Si aún no sabes qué regalarle a tu novio este 14 de febrero, la loción Sauvage Elixir para hombre tiene descuento, te decimos dónde encontrarla más barata.

Loción para hombre Sauvage Elixir de Dior

En Liverpool , la loción Sauvage Elixir de Dior para hombre esta a un súper precio, la de 60 mililitros cuesta 4 mil 380 pesos, la de 100 mililitros 5 mil 900 y la de 150 mililitros 7 mil 380 pesos.

Puedes comprarla en línea y recogerla en tienda o recibirla en tu domicilio completamente gratis.

¿A qué huele la loción Sauvage Elixir para hombre?

El perfume Sauvage Elixir se caracteriza por su olor a especias y lavanda. Esta creada como un licor con ingredientes especiales con un olor único y viene en un frasco de cristal lacado en color azul noche.

Tiene un aroma especiado y amaderado que combina lavanda, nuez moscada y pomelo con canela, las notas olfativas de salida son nuez moscada, canela, cardamomo y toronja, de corazón es lavanda y de fondo regaliz, sándalo, ámbar, pachuli y vetiver de Haití.

Usuarios destacan que esta loción es perfecta para la temporada de frío, además, tiene una fijación excelente pues deja una estela muy agradable. Tiene un olor natural y de muy buena calidad. Tiene 5 de 5 estrellas por lo que destaca por ser una excelente opción de loción para hombre.

