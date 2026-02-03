Para el 14 de febrero, oferta de la loción para hombre Sauvage Elixir de Dior en Liverpool
¿Quieres lucirte este día del amor y la amistad? Aprovecha la oferta de la loción para hombre Sauvage Elixir de Dior.
Si aún no sabes qué regalarle a tu novio este 14 de febrero, la loción Sauvage Elixir para hombre tiene descuento, te decimos dónde encontrarla más barata.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Loción para hombre Sauvage Elixir de Dior
En Liverpool , la loción Sauvage Elixir de Dior para hombre esta a un súper precio, la de 60 mililitros cuesta 4 mil 380 pesos, la de 100 mililitros 5 mil 900 y la de 150 mililitros 7 mil 380 pesos.
Puedes comprarla en línea y recogerla en tienda o recibirla en tu domicilio completamente gratis.
¿A qué huele la loción Sauvage Elixir para hombre?
El perfume Sauvage Elixir se caracteriza por su olor a especias y lavanda. Esta creada como un licor con ingredientes especiales con un olor único y viene en un frasco de cristal lacado en color azul noche.
Tiene un aroma especiado y amaderado que combina lavanda, nuez moscada y pomelo con canela, las notas olfativas de salida son nuez moscada, canela, cardamomo y toronja, de corazón es lavanda y de fondo regaliz, sándalo, ámbar, pachuli y vetiver de Haití.
Usuarios destacan que esta loción es perfecta para la temporada de frío, además, tiene una fijación excelente pues deja una estela muy agradable. Tiene un olor natural y de muy buena calidad. Tiene 5 de 5 estrellas por lo que destaca por ser una excelente opción de loción para hombre.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.