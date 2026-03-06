Con 30% de descuento: Costco remata el Samsung Galaxy S25 256GB por tiempo limitado

Costco, que se prepara para un cierre masivo en México durante 24 horas, lanzó una oferta que está llamando la atención entre quienes buscan renovar su teléfono este marzo. Se trata del Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB, color Gris Titanio, cuyo precio cayó de $29,799 a $20,999 pesos. Esto significa un ahorro directo de $8,800 pesos, aunque la promoción tiene fecha de caducidad: aplica del 2 al 8 de marzo de 2026 o hasta que se acabe el inventario. Hay que considerar que la cadena limita la cantidad de unidades por socio.

Funciones del Samsung Galaxy S25 Ultra

Este modelo es la gama alta de Samsung para este ciclo, construido con marco de titanio para hacerlo más resistente sin perder elegancia. Por dentro, monta el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, diseñado para mover juegos pesados y las nuevas funciones de inteligencia artificial sin trabas. Para quien no quiere perderse entre tantos números, lo que realmente importa en el día a día es esto:



Pantalla: 6.9 pulgadas con protección Gorilla Armor 2, que ayuda a que se vea bien incluso bajo el sol directo.

6.9 pulgadas con protección Gorilla Armor 2, que ayuda a que se vea bien incluso bajo el sol directo. Cámaras: Sensor principal de 200 MP y dos teleobjetivos para zoom óptico de 3x y 5x, además de una frontal de 12 MP.

Sensor principal de 200 MP y dos teleobjetivos para zoom óptico de 3x y 5x, además de una frontal de 12 MP. Batería: 5,000 mAh, con una autonomía reportada de hasta 31 horas reproduciendo video.

5,000 mAh, con una autonomía reportada de hasta 31 horas reproduciendo video. Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo.

Certificación IP68 contra agua y polvo. Accesorio: El lápiz S Pen viene guardado dentro del mismo celular.

Oferta en Costco del Samsung Galaxy S25 Ultra.|Costco

Una de las novedades fuertes es la suite Galaxy AI. En la práctica, esto se traduce en herramientas como ProVisual Engine, que limpia el ruido en fotos tomadas de noche, o la traducción en tiempo real durante llamadas telefónicas. También está la función Circle to Search, que permite buscar información en la pantalla solo rodeando un elemento con el dedo.

A la hora de pagar, Costco acepta las tarjetas habituales (Visa, MasterCard, American Express) y la propia Costco Anywhere Visa by Citibanamex. El precio de $20,999 pesos corresponde generalmente al pago de contado; si se opta por meses sin intereses, el monto final puede variar según las promociones bancarias activas al momento de cerrar la compra en línea. El envío a domicilio no tiene costo extra y los tiempos estimados son de 2 a 5 días hábiles en toda la República, dependiendo del código postal.

Al abrir la caja, el usuario encuentra el smartphone, el S Pen, el cable USB-C y la llave para la SIM. No viene adaptador de corriente ni audífonos, algo que ya es estándar en esta gama. Dado que la vigencia es corta y las unidades limitadas, conviene revisar la disponibilidad directamente en el sitio web de la tienda durante los días de la promoción.