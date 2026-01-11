Perfume de alta gama La Vie Est Belle tiene descuentazo de mil pesos en Walmart

La Vie Est Belle de Lancôme no es solo una fragancia , es una declaración universal a la belleza de la vida. Este perfume, perteneciente a la familia olfativa Floral Frutal Gourmand, se ha consolidado como un favorito mundial gracias a su estela sofisticada, dulce y de larga duración. Es ideal para mujeres que buscan un aroma que combine con su elegancia, y lo mejor de todo es que la presentación 100 ml ya se encuentra en Walmart México.

¿Cuál es el precio de La Vie Est Belle en Walmart?

Actualmente, el perfume se encuentra con una oferta significativa en la página oficial de Walmart, pues su precio rebajado es de mil 829 pesos, lo que representa un ahorro considerable frente a su precio regular que es de los 2 mil 800 pesos en tiendas departamentales.

Para que los clientes aprovechen esta oferta, Walmart ofrece la opción de pagar en hasta 12 mensualidades fijas, lo que facilita la adquisición de esta fragancia de gama alta.

Perfume La Vie Est Belle está garantizado en Walmart

Los amantes de esta fragancia tienen la opción de entrega a domicilio o de utilizar el servicio Pickup para recogerlo en la sucursal más cercana que tenga disponibilidad. El producto es distribuido por proveedores certificados a través del Marketplace de Walmart, asegurando la integridad del empaque original.

¿Cuáles son las características de La Vie Est Belle?

Tiene un aroma frutal de pera y grosellas negras, además de iris, jazmín y azahar, con un fondo profundo de praliné, vainilla y pachulí. En envase es de cristal y cuenta con un lazo de organza gris. Es ideal para quienes buscan un perfume concentrado y que dure todo el día.

