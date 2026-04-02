Donald Trump destituye a Pam Bondi como fiscal general de EUA: Todd Blanche asumiría el cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bond. La decisión se habría concretado tras una reunión privada en el Despacho Oval, previo al mensaje del mandatario sobre la guerra en Irán, de acuerdo a medios estadounidenses.

Por medio de sus redes sociales, este jueves 2 de abril el mandatario elogió la labor de Pam Bondi como fiscal general, destacando su papel en la reducción de la criminalidad y calificándola como una aliada leal.

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Asimismo, Trump anunció que Bondi dejará el cargo para integrarse al sector privado, mientras Todd Blanche asumirá como fiscal general interino.

No obstante, según fuentes de medios estadounidenses, Bondi fue informada directamente de su salida durante ese encuentro; como se mencionó, el general adjunto, Todd Blanche, asumiría el cargo, lo que marcaría un relevo inmediato en una de las posiciones clave del sistema de justicia estadounidense.

¿Quién es Pam Bondi y cuál ha sido su trayectoria?

Pam Bondi es una abogada y política republicana que se desempeñó como fiscal general de Florida entre 2011 y 2019. Durante ese periodo, centró su gestión en el combate al fraude, la crisis de opioides y la promoción de políticas conservadoras.

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Su perfil ganó relevancia nacional al convertirse en una aliada clave de Trump. Participó activamente en su equipo de defensa durante el juicio político de 2020, consolidando su cercanía con el entonces mandatario.

Todd Blanche asumiría como nuevo fiscal general

El posible nombramiento de Todd Blanche abre una nueva etapa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta ahora, Blanche se ha desempeñado como fiscal general adjunto, con un perfil más técnico y menos mediático que su antecesora.

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Por su parte, Blanche reconoció el liderazgo de Bondi al frente del Departamento de Justicia y agradeció a Trump la confianza para ocupar el cargo. Aseguró que continuará con el respaldo a las fuerzas de seguridad y el cumplimiento de la ley para mantener la seguridad en Estados Unidos.

Su llegada se da en un momento clave para la política estadounidense, con diversos frentes abiertos tanto en el ámbito interno como en el internacional, especialmente por el conflicto en Irán.

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