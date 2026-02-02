Liverpool remata el set de perfume, crema y miniatura de Burberry Her en menos de 4 mil pesos

En el cierre de La Gran Barata de Liverpool, uno de los productos que más atención ha generado es el set Burberry Her Eau de Parfum para mujer, una propuesta de lujo que combina fragancia, cuidado corporal y portabilidad, con un precio de tres mil 800 pesos.

A pocas horas de que termine la campaña de descuentos, este set se posiciona como una de las opciones más atractivas para regalo o compra personal dentro del segmento premium.

Burberry Her en La Gran Barata de Liverpool: precio y qué incluye

El set Burberry Her incluye tres piezas pensadas para una experiencia completa:



Eau de Parfum de 100 ml , el formato principal de la fragancia

, el formato principal de la fragancia Body Lotion de 75 ml , que hidrata y prolonga el aroma en la piel

, que hidrata y prolonga el aroma en la piel Perfumero de 10 ml, ideal para llevar en la bolsa o de viaje

Todo se presenta en una caja decorativa con globos en forma de corazón, lo que refuerza su perfil como regalo en fechas especiales. Liverpool también permite verificar disponibilidad en tienda, una ventaja para quienes prefieren comprar de forma presencial antes de que finalice La Gran Barata.

¿A qué huele Burberry Her y por qué es tan popular?

Burberry Her pertenece a la familia gourmand afrutada, una de las más demandadas en perfumería femenina. En sus notas de salida destacan la frambuesa, grosella negra y arándano, que aportan un carácter dulce y vibrante.

El corazón floral integra jazmín y violeta, equilibrando la intensidad frutal, mientras que el fondo de maderas blancas, almizcle y ámbar seco brinda profundidad y una estela cálida y duradera.

Este perfil olfativo la convierte en una fragancia versátil, adecuada tanto para el día como para la noche; especialmente atractiva para mujeres que buscan aromas modernos, intensos y con personalidad.

Un set utilitario que combina fragancia y cuidado personal

Más allá del perfume, el valor del set radica en su uso integral. La loción corporal está diseñada para aplicarse sobre la piel limpia y ayuda a fijar el aroma por más tiempo, mientras que el mini spray permite retoques durante el día sin cargar el frasco principal.

Esta combinación responde a una tendencia creciente en el mercado: productos que ofrecen lujo, practicidad y rendimiento en un solo paquete.

Elegancia británica y una compra estratégica

Burberry, firma icónica de la elegancia británica contemporánea, ha consolidado a Her como uno de sus lanzamientos más exitosos en perfumería.

Aprovechar las últimas horas de La Gran Barata en Liverpool para adquirir este set no solo representa una compra estética, sino también estratégica, al obtener un producto premium con alto valor percibido y presentación de regalo lista para usar.

