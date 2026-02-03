PlayStation busca revolucionar con nuevos mandos personalizados que ilusionan para la futura PS6

Sony está explorando una idea que podría cambiar para siempre la forma en que sostenemos un control en PlayStation : un mando con pantallas táctiles en lugar de botones fijos, donde cada jugador decide dónde quiere la cruceta, los joysticks o los botones de acción. La patente, presentada en 2023 y aprobada recientemente en Estados Unidos, no garantiza que el producto llegue a fabricarse, pero sí muestra hacia dónde mira la compañía que tiene entre sus proyectos a la futura PlayStation 6.

El proyecto de PlayStation: controles táctiles

La idea es que al encender el mando, en lugar de encontrar los botones en su lugar habitual, ves una superficie lisa donde tú eliges qué controles aparecen y dónde. Si tus pulgares caen más hacia el centro, mueves las zonas táctiles ahí. Si un juego solo requiere tres botones, reduces el resto para evitar errores. Hasta podrías intercambiar los lados: cruceta a la derecha y botones a la izquierda, algo que hoy solo logras con adaptadores externos.

Lo que más llama la atención de esta propuesta son sus posibilidades prácticas:

Un juego de carreras mostraría zonas amplias para acelerar y frenar, mientras que un título de estrategia simplificaría los controles a lo esencial.

mostraría zonas amplias para acelerar y frenar, mientras que un simplificaría los controles a lo esencial. Al desaparecer los sticks analógicos físicos , se reducirían problemas como el drift, ese movimiento fantasma que arruina partidas y obliga a reparar controles.

, se reducirían problemas como el drift, ese movimiento fantasma que arruina partidas y obliga a reparar controles. Personas con movilidad limitada podrían acomodar los controles a su alcance sin necesidad de dispositivos adicionales.

podrían acomodar los controles a su alcance sin necesidad de dispositivos adicionales. El eterno debate entre el diseño simétrico de Xbox y el asimétrico de PlayStation quedaría en el pasado: cada quien armaría su propia distribución.

El mando incluiría sensores que detectan el dedo antes de que toque la pantalla, para anticipar la intención del jugador, y luces sutiles que marcan dónde están las zonas activas. También reconocería gestos como deslizar, pellizcar o hacer movimientos circulares, como si el dedo fuera un joystick invisible.

Se vienen cambios en PlayStation.|Getty Images

El futuro y los problemas para esta nueva propuesta de PlayStation

Pero no todo es color de rosa. Quien ha jugado horas con un mando tradicional sabe que el tacto de un botón físico, el click al presionarlo o la resistencia de un gatillo dan seguridad. Una pantalla lisa, por muy precisa que sea, podría sentirse extraña al principio. Y aunque los teléfonos ya normalizaron los controles táctiles, en videojuegos de ritmo rápido —como un shooter o un fighting— esa falta de referencia física puede marcar la diferencia.

La patente del mando táctil, en cambio, funciona como una semilla: la idea de que el control del futuro no impondrá su forma a nuestras manos, sino que se moldeará a ellas. Si llega a buen puerto, quizás veamos su debut con la PS6. Pero hasta entonces, sigue siendo solo eso: una idea esperando su momento.