Sony pone en pausa la PlayStation 6: esta es la curiosa razón por la que estarían frenando el lanzamiento

Los fans de PlayStation en México y el mundo tendrán que esperar más de lo esperado para conocer la PS6 . Aunque inicialmente se anticipaba su lanzamiento entre 2027 y 2028, ahora todo apunta a que Sony podría retrasarlo hasta 2029 o incluso 2030.

¿La causa? No es un problema técnico ni creativo, sino algo mucho más mundano: el precio de los componentes. Conoce a continuación todos los detalles que se saben hasta el momento.

PlayStation 6 está en pausa por parte de Sony

Durante su más reciente conferencia de resultados, Sony no dio una fecha concreta para su próxima consola, pero sí dejó entrever que planea alargar el ciclo de vida de la PS5, que sigue vendiéndose con fuerza. Esta estrategia tiene sentido económico: mientras la demanda por la PS5 siga firme, no hay prisa por asumir los altos costos de fabricación de una nueva generación.

El principal obstáculo es la memoria DRAM, un componente esencial en cualquier consola moderna. En el caso de la PS6, se espera que use tecnología GDDR7, más rápida pero también mucho más cara en la actualidad. A esto se suma el encarecimiento de las unidades SSD, otro pilar del rendimiento de las nuevas consolas.

Sony sigue apostando por la PS5.|Getty Images

Según el analista senior David Gibson, de MST Financial, “Sony está evaluando cuidadosamente el momento ideal para lanzar la PS6 y evitar los picos de precios en componentes clave es una prioridad”. Esto sugiere que la compañía prefiere esperar a que los mercados se estabilicen antes de comprometerse con una producción masiva.

¿Cuál sería el precio de la PS6 de Sony?

Además del retraso, hay otra preocupación creciente: el precio de lanzamiento. La PS5 debutó en 2020 a 499,99 euros (aproximadamente 10,000 pesos mexicanos en ese momento), pero luego subió a 549,99 euros por el aumento en costos. Ahora, todo indica que la PS6 podría ser considerablemente más cara. Algunas estimaciones apuntan a:



Un precio base entre 599,99 y 699,99 euros (unos 12,000 a 14,000 pesos mexicanos).

(unos 12,000 a 14,000 pesos mexicanos). Escenarios más extremos, derivados de la actual crisis de componentes, podrían llevarla a 799,99 o incluso 899,99 euros (más de 17,000 pesos).

Por ahora, los jugadores mexicanos pueden seguir disfrutando de la PS5 sin temor a que quede obsoleta pronto, mientras crece la expectativa por una futura PS6 que aún no tiene fecha precisa para su lanzamiento.