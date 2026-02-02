Top 8 de los tamales más buscados en Internet este Día de la Candelaria 2026

Los tamales son un platillo fundamental en la gastronomía mexicana y aunque hay un sinfín de sabores, hay algunos que son favoritos e inclusive los más buscados en internet, debido a que son deliciosos.

Los ingredientes varían dependiendo el estado de la República, pero el concepto es el mismo, una base de maíz rellena. Esta puede comerse ya sea a cucharadas o bien dentro de un bolillo, conocidas como las famosas "guajolotas".

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué se comen tamales el 2 de febrero?

A quienes les salió "el niño" al partir la rosca de reyes deben preparar o comprar los tamales y el atole para el 2 de febrero. Dicho día acudió la Virgen María a ser purificada en el templo para agradecer la llegada de Jesús a la tierra y a presentarlo, es por ello que se acostumbra vestir la figura del Niño Dios y llevarlo a la iglesia.

La Rosca de Reyes subió de precio 10% este 2026

¿Cuáles son los tamales más buscados en internet?

De acuerdo con una investigación de Polls MX con datos de Google Trends, el nivel de interés promedio en los últimos cinco años en una escala del 0 (nada) al 100 (mucho), posicionó ocho tamales como los más buscados en internet.

1.- Zacahuil

2.- Elote

3.- Oaxaqueño

4.- Dulce

5.- Verde

6.- Mole

7.- Rojo

8.- Rajas

¿Cómo es el tamal de Zacahuil y por qué es famoso?

El tamal de Zacahuil está elaborado con una base de maíz, chiles y carne de ave. Es uno de los protagonistas en la comida de la Huasteca Potosina pues puede alcanzar los dos metros de largo y pesar 50 kilos.

Sin embargo, no solo destaca por su tamaño, sino por su carga simbólica, ya que está en el centro de múltiples rituales para pedir por la salud de una persona enferma o bendecir la construcción de una casa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

