Los 3 mejores lugares de CDMX para comprar tamales el Día de la Candelaria

El 2 de febrero es el Día de la Candelaria, una de las tradiciones culinarias más arraigadas de México y se caracteriza porque las familias comen tamales en sus hogares, oficinas y en cualquier lugar.

¿Dónde comprar tamales el Día de la Candelaria?

En la CDMX hay muchas opciones para comprar tamales desde los clásicos, hasta opciones veganas y gorumet y en adn Noticias te contamos de algunas tamalerías que destacan por su calidad y tradición.

Uno de los lugares más famosos en CDMX son Los tamalitos de Balbuena ubicados en Retorno 24 de Fray Servando esquina con Fray Servando Teresa de Mier 8, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

Hay tamales de verde, mole con pollo, verdolagas, rajas con queso, de cochinita y más sabores. Los de dulce hay con pasitas, arroz con leche, piña vegano, gansito y queso con zarzamora.

Tienen un precio de entre 45 y 47 pesos y puedes acompañarlos con un atole de champurrado, cajeta o arroz que tiene un precio de 99 pesos el familiar de 32 onzas.

Tamales Doña Emi se encuentran en la esquina de Jalapa y Tlaxcala en la Roma Sur y puedes encontrar opciones como frijol con queso y chapulines, mole con carne de puerco, verdolagas, pollo a la jardinera, calabaza, arroz con coco y piña.

Otra opción es la Tamalería Nativitas ubicada en Don Luis 24-1 en el Conjunto Urbano Tlalpan en la alcaldía Benito Juárez. Es una de las más reconocidas de la ciudad y los tamales se acaban desde muy temprano y hay una gran variedad de opciones. El precio de los tamales varia de los 34 a los 4 pesos.

