Cruz Contreras hace historia junto a Demon Hunters y agradece nominación a los Oscar 2026

El mexicano Cruz Contreras, animador que participó en la exitosa película Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop , acapara los reflectores junto a Guillermo del Toro, luego de que la Academia revelara las nominaciones a los Oscar 2026.

Y es que el filme que hace honor al K-Pop y se volvió famosa a nivel internacional por sus canciones e historia, está nominada en las categorías Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

Cruz Contreras celebra a su equipo de trabajo

Cruz Contreras agradeció ser parte del equipo y felicitó a todos sus compañeros que hizo que Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop se convirtiera en un éxito mundial.

KDH logra 2 nominaciones a los Oscar, incluida mejor película animada 🥹

KDH logra 2 nominaciones a los Oscar, incluida mejor película animada 🥹

Felicidades a todo el equipo de artistas 😭, en especial al increíble equipo de CFX (ropa y pelo) que hizo que mi experiencia en esta peli fuera inolvidable 🩶 사랑해요 🫰🏽 pic.twitter.com/NwjcbWgVnC — Cruz Contreras (@cruzencanada) January 22, 2026

¿Quién es Cruz Contreras?

Cruz Contreras es oriundo de Iguala, Guerrero, y ha trabajado en películas como “Spider-Man, Into the Spider-Verse” (ganadora de Oscar) y también en “Across the Spider-Verse”. Es senior character FX Artist en Sony Pictures y su talento es internacionalmente reconocido por su estilo único e innovador.

En 2024 impartió un curso presencial de "Simulación de ropa para principiantes" en SAE Institute México. Actualmente trabaja en Vancouver, Canadá, y cada vez que puede trata de hacer recomendaciones a los jóvenes para que cumplan sus sueños, al igual que lo hace Guillermo del Toro.

Películas reconocidas en donde ha participado

Spider-man Into the Spiderverse fue ganadora del Óscar a Mejor Película Animada en el 2019

Más Allá De La Luna, nominada al Óscar a mejor película animada en el 2020

Monstruo del mar, nominada al Óscar a mejor película animada en el 2023

Spider-man Across the Spiderverse

Hotel Transilvania 4

KPOP: Demon Hunters

