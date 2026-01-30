Con 45% de descuento, rematan el Apple Watch Series 10 ideal para deportistas

Liverpool tiene en oferta el Apple Watch Series 10 a $9,299 pesos, consolidándose como la opción ideal para deportistas por su gran variedad de funciones de monitoreo para potenciar los entrenamientos de diferentes disciplinas. Durante este mes de enero de 2026, los compradores pueden adquirir este reloj inteligente con un ahorro del 45% y facilidades de 9 meses sin intereses.

Liverpool ofrece este modelo en colores negro, plateado y azul, manteniendo opciones de financiamiento de 6 meses sin intereses con tarjetas externas.

¿Por qué el Apple Watch Series 10 es ideal para deportistas?

El Apple Watch Series 10 que Liverpool remata a $9,299 pesos es un reloj inteligente capaz de monitorear el esfuerzo en múltiples entornos, incluyendo el acuático gracias a su resistencia de hasta 50 metros.

Entre las destacadas funciones de monitoreo que ofrece el Apple Watch Series 10 se destacan:

Hardware de precisión: Utiliza un acelerómetro de alta fuerza g y un giroscopio de alto rango dinámico para medir velocidad, orientación y zancada.

Sensores de entorno: Incorpora un altímetro siempre activo, un profundímetro y un sensor de temperatura del agua para rastrear rutas y cambios de presión.

El sistema operativo interpreta estos datos para calcular la carga de entrenamiento, ayudando a los atletas a evaluar su esfuerzo acumulado y evitar lesiones.

Apple Watch Series 10: Funciones especializadas de monitoreo para cada disciplina física

Apple detalla en su sitio web oficial que este reloj inteligente adapta el uso de sus sensores según el deporte para ofrecer métricas especializadas. Los runners pueden analizar el tiempo de contacto con el suelo y la oscilación vertical, mientras que los ciclistas tienen la posibilidad de conectar accesorios vía Bluetooth para medir su Umbral de Potencia Funcional.

Para los deportistas que buscan versatilidad, el dispositivo ofrece soluciones técnicas en los siguientes escenarios:

Natación de alto nivel: Detecta automáticamente el tipo de brazada, cuenta vueltas y calcula el índice SWOLF para medir la eficiencia del nado.

Detecta automáticamente el tipo de brazada, cuenta vueltas y calcula el índice SWOLF para medir la eficiencia del nado. Seguridad en rutas: Los senderistas cuentan con mapas topográficos, puntos de referencia de conexión celular automáticos y la función Retornar mediante GPS.

Los senderistas cuentan con mapas topográficos, puntos de referencia de conexión celular automáticos y la función Retornar mediante GPS. Entrenamientos a medida: Permite configurar rutinas para entrenamiento de fuerza, Pilates e incluso deportes de invierno como esquí y snowboarding.

La conectividad celular 4G y 5G integrada permite que la población deportiva realice sus trayectos sin necesidad de portar el teléfono móvil en todo momento.