Sam’s Club liquida Smart TV LG QNED de 65 pulgadas con más de 35% de descuento

Sam’s Club remata la pantalla Smart TV LG QNED AI 4K de 65 pulgadas a $11,740.97 pesos. Esta oferta, con un descuento que supera el 35%, está disponible para los socios de la tienda mayorista con membresía vigente que buscan renovar su centro de entretenimiento con tecnología de última generación.

El televisor integra la tecnología Dynamic QNED Color y el procesador α7 AI 4K Gen8, una combinación que optimiza automáticamente imagen y sonido mediante inteligencia artificial. Esta liquidación permite acceder a un panel premium que garantiza colores vívidos y una experiencia cinematográfica de alto nivel en el hogar.

¿A qué precio se vende la pantalla Smart TV LG QNED de 65 pulgadas con 35% de descuento en Sam's Club?

Sam’s Club aclara que el precio especial de la pantalla Smart TV LG de 65 pulgadas a 11,740.97 pesos es exclusivo para compras realizadas a través de su plataforma digital y está sujeto a disponibilidad de inventario. Esta oportunidad de ahorro se potencia con un esquema de financiamiento flexible, permitiendo a los compradores elegir plazos que van desde 3 hasta 24 mensualidades sin intereses, dependiendo del banco.

La integración de diversas tarjetas de crédito facilita que la población acceda a esta tecnología de punta sin descapitalizarse:

Es fundamental verificar la vigencia de estas promociones bancarias directamente en el portal de la tienda antes de finalizar la transacción.

Características de la pantalla LG 65" QNED Smart TV AI 4K

Este modelo de pantalla LG de 65 pulgadas incluye las capacidades de inteligencia artificial más avanzadas en imagen y sonido. El televisor destaca por su tecnología LED completa y funciones inteligentes que personalizan la experiencia de los usuarios desde el momento del encendido a través de una firma de voz única.

Detalles técnicos de imagen y procesamiento que definen a este equipo:

Calidad visual: Resolución 4K QNED con tecnología Dynamic QNED color y mapeo de tonos dinámicos para una mayor profundidad.

Resolución con tecnología Dynamic QNED color y mapeo de tonos dinámicos para una mayor profundidad. Procesamiento AI: Incluye 4K Super Upscaling , control de brillo inteligente y compatibilidad con formatos HDR10 y HLG.

Incluye , control de brillo inteligente y compatibilidad con formatos HDR10 y HLG. Modo cine: Incorpora FILMMAKER MODE, el cual ajusta la luz ambiental para cumplir con los estándares cinematográficos más altos del sector.

A través de la Identificación de Voz AI, el sistema reconoce quién habla para ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el historial de cada integrante del hogar.

En cuanto al rendimiento en videojuegos y conectividad inteligente, el televisor suma estas prestaciones:

Gaming Pro: Equipado con optimizador de juegos , modo HGIG, ALLM, VRR y una tasa de refresco nativa de 60Hz.

Equipado con , modo HGIG, ALLM, VRR y una tasa de refresco nativa de 60Hz. Interfaz Inteligente: Sistema operativo webOS 25 con programa de actualización anual y control remoto AI Magic Remote.

Sistema operativo con programa de actualización anual y control remoto AI Magic Remote. Audio Envolvente: Sistema de 2.0 canales con 20W de potencia, sonido AI Pro de 9.1.2 canales virtuales y tecnología Voz Clara Pro.

El Chatbot AI integrado permite resolver dudas y recibir ayuda activa simplemente interactuando con el control remoto.

La pantalla también cuenta con el programa webOS Re:New, que asegura el acceso a las últimas funciones de software mediante actualizaciones anuales. Con la integración de Amazon Alexa y alertas deportivas, este equipo se posiciona como una de las opciones más completas para los consumidores que buscan renovar su tecnología con una relación precio-calidad muy destacada en el mercado.