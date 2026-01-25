Pantalla LG 65 pulgadas UHD AI 4K en liquidación en Walmart con descuento superior al 35%

Walmart lanzó una promoción exclusiva que está causando furor el mercado de electrónicos: la pantalla LG 65 Pulgadas UHD AI UA7510 4K Smart TV (modelo 65UA7510) con un descuento importante frente a su precio original.

Precio de la pantalla LG de 65 pulgadas

El modelo 65UA7510, conocido por su integración de Inteligencia Artificial y resolución 4K, se vende de esta forma:



Precio de liquidación: $9,990.00 MXN.

Precio anterior: $15,599.00 MXN.

Ahorro total: $5,609.00 MXN.

Facilidades de pago: Hasta 15 meses sin intereses con abonos de $666.00 MXN.

Además del atractivo precio, la tienda ofrece una política de devolución de hasta 30 días después de recibido el producto, brindando seguridad al consumidor en caso de que el equipo no cumpla con sus expectativas o presente algún inconveniente.

Esta oferta representa un ahorro importante para los consumidores que buscan elevar su experiencia de entretenimiento en casa. La TV destaca por ser ideal para streaming, gaming y películas con calidad cinematográfica. La puedes conseguir aquí .

Características de la pantalla LG de 65 pulgadas

Las pantallas LG de 65 pulgadas ofrecen una experiencia visual superior con resolución 4K Ultra HD (\(3840\times 2160\)), tecnología de panel OLED Evo (modelos premium) o UHD/QNED, y procesadores avanzados con IA (Alpha 5, 7 o 11) para escalado y optimización de imagen y sonido. Incorporan webOS para smart TV, compatibilidad con HDR10/Dolby Vision, y funciones gaming destacadas como HDMI 2.1 y frecuencia de refresco de hasta 165 Hz en modelos de gama alta.



Procesador α7 AI 4K Gen8

Optimizador de Juegos

α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix).

