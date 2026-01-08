Cuponera de enero 2026 de Sams’Club ofrece rebajas masivas para socios
La cuponera de enero 2026 de Sams’Club trae rebajas en pantallas, suplementos, bebé y despensa, vigentes del 7 de enero al 2 de febrero en tiendas y en línea.
Sams'Club inició 2026 con el lanzamiento de su cuponera de enero, un catálogo de descuentos exclusivo para socios vigente del 7 de enero al 2 de febrero en sucursales físicas y en línea en México. La campaña busca incentivar el consumo planificado en un contexto de ajuste económico tras la temporada decembrina.
La cuponera funciona con descuentos automáticos al pagar, sin necesidad de cupones físicos, siempre que el cliente tenga membresía activa. Sams'Club concentra sus promociones en tecnología, salud, alimentos, bebés, hogar y limpieza.
Descuentos en tecnología y entretenimiento
La cuponera destaca con fuertes rebajas en pantallas y audio:
- Pantalla LG QNED de 55 pulgadas: de $13,999 a $9,498 (ahorro de $4,501)
- Pantalla LG QNED de 65 pulgadas (serie 70): de $17,999 a $11,498 (ahorro de $6,501)
- Pantalla TCL QLED de 50 pulgadas: de $9,695 a $6,499 (ahorro de $3,196)
- Proyector Samsung The Freestyle: $11,991
- Bocina AlienPro: $2,599 (ahorro de $200)
Promociones en salud, nutrición y suplementos
El catálogo incluye:
- Paquete Ensure (16 envases de 237 ml): de $832 a $747 (ahorro de $85)
- Just Collagen Colágeno Hidrolizado (240 tabletas): de $469 a $327
- Proteína vegetal Falcon Vainilla en polvo (1.8 kg): de $1,319 a $1,053
- Creatina Birdman (700 g): $600
- Productos con rebaja de marcas Suerox, Wonu y Bloom
Expertos en consumo señalan que estas promociones capitalizan los propósitos de bienestar de inicio de año, impulsando hábitos saludables mediante incentivos económicos.
Congelados, bebidas y despensa
Sams'Club baja precios en:
- Moras azules orgánicas Member’s Mark (1.36 kg): $189
- Fresas enteras congeladas (1.81 kg): $175
- Zarzamoras congeladas (1.36 kg): $159
- Agua de coco Member’s Mark (18 envases de 330 ml): $299
- Jugo verde (1.2 kg): $209
- Bonafont Kids (12 envases de 300 ml): $70
La estrategia apunta a facilitar compras duraderas con productos prácticos y de alto valor nutricional.
Bebés, hogar y limpieza
- Pañales Huggies Supreme Etapa 2 (90 piezas): de $595 a $498
- Pañales Huggies Ultra Confort Etapa 3 (105 piezas): de $519 a $428
- Papillas Gerber Etapa 2 (16 envases de 113 g): de $215 a $188
- Fórmula Nan Optimal Pro Etapa 3 (2 paquetes de 1.6 kg): $584
- Toallitas húmedas Huggies: $184
En hogar destacan:
- Frigobar Midea de 3.4 pies cúbicos: de $4,999 a $3,899
- Enfriador de bebidas Avera (75 latas): de $9,099 a $7,799
- Asador Weber Master Touch: $6,929
- Máquina para helados Cuisinart (1.4 L): de $1,399 a $1,194
- Waflera Cuisinart: $1,244
En limpieza aparecen:
- Detergente líquido Mas (10 L): $274 (ahorro de $75)
- Arm & Hammer (6.5 L): $232
- Ace en polvo (8 kg): $248
- Suavizante Ensueño (9 L, 2 piezas): $318 (antes $229 cada uno)
- Desinfectante Lysol (3 paquetes de 354 g): $246
Estas ofertas buscan sostener el consumo doméstico en categorías esenciales.
