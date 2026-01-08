Cuponera de enero 2026 de Sams’Club ofrece rebajas masivas para socios

Sams'Club inició 2026 con el lanzamiento de su cuponera de enero, un catálogo de descuentos exclusivo para socios vigente del 7 de enero al 2 de febrero en sucursales físicas y en línea en México. La campaña busca incentivar el consumo planificado en un contexto de ajuste económico tras la temporada decembrina.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La cuponera funciona con descuentos automáticos al pagar, sin necesidad de cupones físicos, siempre que el cliente tenga membresía activa. Sams'Club concentra sus promociones en tecnología, salud, alimentos, bebés, hogar y limpieza.

Descuentos en tecnología y entretenimiento

La cuponera destaca con fuertes rebajas en pantallas y audio:



Pantalla LG QNED de 55 pulgadas: de $13,999 a $9,498 (ahorro de $4,501)

Pantalla LG QNED de 65 pulgadas (serie 70): de $17,999 a $11,498 (ahorro de $6,501)

Pantalla TCL QLED de 50 pulgadas: de $9,695 a $6,499 (ahorro de $3,196)

Proyector Samsung The Freestyle: $11,991

Bocina AlienPro: $2,599 (ahorro de $200)

Promociones en salud, nutrición y suplementos

El catálogo incluye:



Paquete Ensure (16 envases de 237 ml): de $832 a $747 (ahorro de $85)

Just Collagen Colágeno Hidrolizado (240 tabletas): de $469 a $327

Proteína vegetal Falcon Vainilla en polvo (1.8 kg): de $1,319 a $1,053

Creatina Birdman (700 g): $600

Productos con rebaja de marcas Suerox, Wonu y Bloom

Expertos en consumo señalan que estas promociones capitalizan los propósitos de bienestar de inicio de año, impulsando hábitos saludables mediante incentivos económicos.

Congelados, bebidas y despensa

Sams'Club baja precios en:



Moras azules orgánicas Member’s Mark (1.36 kg): $189

Fresas enteras congeladas (1.81 kg): $175

Zarzamoras congeladas (1.36 kg): $159

Agua de coco Member’s Mark (18 envases de 330 ml): $299

Jugo verde (1.2 kg): $209

Bonafont Kids (12 envases de 300 ml): $70

La estrategia apunta a facilitar compras duraderas con productos prácticos y de alto valor nutricional.

Bebés, hogar y limpieza

Pañales Huggies Supreme Etapa 2 (90 piezas): de $595 a $498

Pañales Huggies Ultra Confort Etapa 3 (105 piezas): de $519 a $428

Papillas Gerber Etapa 2 (16 envases de 113 g): de $215 a $188

Fórmula Nan Optimal Pro Etapa 3 (2 paquetes de 1.6 kg): $584

Toallitas húmedas Huggies: $184

En hogar destacan:



Frigobar Midea de 3.4 pies cúbicos: de $4,999 a $3,899

Enfriador de bebidas Avera (75 latas): de $9,099 a $7,799

Asador Weber Master Touch: $6,929

Máquina para helados Cuisinart (1.4 L): de $1,399 a $1,194

Waflera Cuisinart: $1,244

En limpieza aparecen:



Detergente líquido Mas (10 L): $274 (ahorro de $75)

Arm & Hammer (6.5 L): $232

Ace en polvo (8 kg): $248

Suavizante Ensueño (9 L, 2 piezas): $318 (antes $229 cada uno)

Desinfectante Lysol (3 paquetes de 354 g): $246

Estas ofertas buscan sostener el consumo doméstico en categorías esenciales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.