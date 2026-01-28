Con casi 20% de descuento, rematan Honor Magic7 Lite con pantalla ultra resistente y batería de hasta dos días

El Honor Magic7 Lite se ha convertido en uno de los smartphones más buscados en México dentro de la gama media, especialmente por dos razones clave: su pantalla ultra resistente y una batería de larga duración que promete hasta dos días de uso continuo.

Actualmente, Walmart lo ofrece con un descuento atractivo de mil 100 pesos que lo coloca como una opción competitiva para quienes buscan un celular duradero sin gastar de más.

Precio del Honor Magic7 Lite en Walmart

El equipo está disponible en su versión Dual SIM con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, con un precio de cuatro mil 899 pesos, lo que representa un ahorro de mil 100 pesos respecto a su costo original.

Además, se puede adquirir a 18 meses sin intereses, lo que lo vuelve aún más accesible.

¿Por qué el Honor Magic7 Lite destaca por su durabilidad y batería?

Uno de los principales atractivos del Honor Magic7 Lite es su pantalla curva AMOLED de 6.78 pulgadas, protegida con Honor Shield Glass 3.0, una tecnología diseñada para resistir golpes, caídas y el desgaste del uso diario.

Este detalle ha impulsado su popularidad entre usuarios que buscan un celular confiable y resistente para el trabajo, la escuela o actividades al aire libre.

La pantalla no solo es robusta, también ofrece una experiencia visual sobresaliente: resolución 1.5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 4,000 nits, lo que facilita su uso incluso bajo luz solar directa.

En el apartado de autonomía, el Honor Magic7 Lite incorpora una batería de 6,600 mAh, una de las más grandes en su segmento. Gracias a esta capacidad, el dispositivo puede alcanzar hasta dos días de uso con una sola carga, dependiendo del tipo de uso.

Procesador Snapdragon 6 Gen 1 hace rapidísimo al Honor

El desempeño está respaldado por el procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8 GB de RAM con tecnología RAM Turbo, lo que garantiza fluidez en aplicaciones, redes sociales y multitarea.

En fotografía, integra una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), ideal para capturar imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz.

Con estas características, el Honor Magic7 Lite se posiciona como una de las opciones más sólidas para quienes priorizan resistencia, batería duradera y buena pantalla a un precio competitivo.

