Únicos días de la promoción de Frappuccinos de Starbucks a 49 pesos

Starbucks es una de las cafeterías más populares en México y el mundo y para los amantes de las bebidas frías, los frappuccinos estarán a un súper precio, en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Frappuccinos de Starbucks en promoción

La promoción de Frappuccinos a 49 pesos estará disponible el 29 y 30 de enero de 2026 y aplica para las bebidas tamaño Alto (300 ml).

Es importante destacar que esta oferta no incluye modificadores y esta sujeta a disponibilidad del producto en tiendas. Además, no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos. Será valido al ordenan en tiendas Starbucks de todo el país y en servicio pick up (para recoger en tienda).

¿Qué bebidas de Starbucks estarán en promoción?

El frapuccino es una bebida helada cremosa que combina café, leche, hielo y jarabes saborizados, además lleva crema batida encima. Los productos que costarán 49 pesos son:

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña coco Yogurt Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

Los horarios de las tiendas Starbucks en CDMX varían pero por lo regular son de las 06:00 a las 22:00 horas. Así que no te pierdas esta promoción y disfruta con tu pareja o amigos de un delicioso frappuccino.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.