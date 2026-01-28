Únicos días de la promoción de Frappuccinos de Starbucks a 49 pesos
Si por la tarde tienes antojo de un cafecito, Starbucks tendrá en promoción sus Frappuccinos.
Starbucks es una de las cafeterías más populares en México y el mundo y para los amantes de las bebidas frías, los frappuccinos estarán a un súper precio, en adn Noticias te compartimos todos los detalles.
Frappuccinos de Starbucks en promoción
La promoción de Frappuccinos a 49 pesos estará disponible el 29 y 30 de enero de 2026 y aplica para las bebidas tamaño Alto (300 ml).
Es importante destacar que esta oferta no incluye modificadores y esta sujeta a disponibilidad del producto en tiendas. Además, no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos. Será valido al ordenan en tiendas Starbucks de todo el país y en servicio pick up (para recoger en tienda).
¿Qué bebidas de Starbucks estarán en promoción?
El frapuccino es una bebida helada cremosa que combina café, leche, hielo y jarabes saborizados, además lleva crema batida encima. Los productos que costarán 49 pesos son:
- Café Frappuccino
- Espresso Frappuccino
- Mocha Frappuccino
- Mocha Blanco Frappuccino
- Caramel Frappuccino
- Chip Frappuccino
- Cookies and Cream Frappuccino
- Cajeta Frappuccino
- Fresa Cream Frappuccino
- Chocolate Cream Frappuccino
- Vainilla Cream Frappuccino
- Chai Cream Frappuccino
- Matcha Cream Frappuccino
- Berry Yogurt Frappuccino
- Piña coco Yogurt Frappuccino
- Chocolate Blanco Frappuccino
- Cajeta Cream Frappuccino
- Cinnamon Dolce Frappuccino
- Cinnamon Dolce Cream Frappuccino
- Chocolate Mexicano Frappuccino
Los horarios de las tiendas Starbucks en CDMX varían pero por lo regular son de las 06:00 a las 22:00 horas. Así que no te pierdas esta promoción y disfruta con tu pareja o amigos de un delicioso frappuccino.
