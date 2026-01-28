inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Únicos días de la promoción de Frappuccinos de Starbucks a 49 pesos

Si por la tarde tienes antojo de un cafecito, Starbucks tendrá en promoción sus Frappuccinos.

Starbucks pone en promoción los frappuccinos
Promoción de frappuccinos en Starbucks|X: @StarbucksMex
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Starbucks es una de las cafeterías más populares en México y el mundo y para los amantes de las bebidas frías, los frappuccinos estarán a un súper precio, en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

Frappuccinos de Starbucks en promoción

La promoción de Frappuccinos a 49 pesos estará disponible el 29 y 30 de enero de 2026 y aplica para las bebidas tamaño Alto (300 ml).

Es importante destacar que esta oferta no incluye modificadores y esta sujeta a disponibilidad del producto en tiendas. Además, no es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos. Será valido al ordenan en tiendas Starbucks de todo el país y en servicio pick up (para recoger en tienda).

¿Qué bebidas de Starbucks estarán en promoción?

El frapuccino es una bebida helada cremosa que combina café, leche, hielo y jarabes saborizados, además lleva crema batida encima. Los productos que costarán 49 pesos son:

  • Café Frappuccino
  • Espresso Frappuccino
  • Mocha Frappuccino
  • Mocha Blanco Frappuccino
  • Caramel Frappuccino
  • Chip Frappuccino
  • Cookies and Cream Frappuccino
  • Cajeta Frappuccino
  • Fresa Cream Frappuccino
  • Chocolate Cream Frappuccino
  • Vainilla Cream Frappuccino
  • Chai Cream Frappuccino
  • Matcha Cream Frappuccino
  • Berry Yogurt Frappuccino
  • Piña coco Yogurt Frappuccino
  • Chocolate Blanco Frappuccino
  • Cajeta Cream Frappuccino
  • Cinnamon Dolce Frappuccino
  • Cinnamon Dolce Cream Frappuccino
  • Chocolate Mexicano Frappuccino

Los horarios de las tiendas Starbucks en CDMX varían pero por lo regular son de las 06:00 a las 22:00 horas. Así que no te pierdas esta promoción y disfruta con tu pareja o amigos de un delicioso frappuccino.

