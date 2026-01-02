Starbucks cerrará 400 tiendas en EUA: Nueva York y Chicago entre los estados afectados

Starbucks se mantiene como una de las marcas de consumo más relevantes a nivel global y cuenta con una amplia presencia en Estados Unidos . De acuerdo con la empresa de datos ScrapeHero , el país concentra la mayor cantidad de sucursales de la cadena, con locales en 3.821 ciudades de las cerca de 30.000 que existen en el territorio norteamericano. Esta cobertura respondió durante años a una estrategia de expansión intensiva, que ahora atraviesa un proceso de revisión.

Según datos de ScrapeHero, al 15 de diciembre de 2025 Starbucks operaba 16.854 tiendas en Estados Unidos. Esta cifra estuvo alineada con el objetivo de la compañía de mantener presencia constante en zonas urbanas y comerciales. Sin embargo, la llegada de Brian Niccol a la dirección ejecutiva marcó un cambio en el enfoque, orientado a redefinir la ubicación y el rol de los locales dentro del mercado actual.

Alcance del cierre de tiendas en Estados Unidos

La nueva estrategia contempla el cierre de 400 tiendas en el país. Entre las ciudades más impactadas se encuentra Nueva York, donde, según CNN , cerraron 42 locales de los 725 existentes al 15 de diciembre de 2025. La medida también alcanzará a otras áreas urbanas relevantes, como Los Ángeles (que ya cerró 20 sucursales), Chicago (ya cuenta con 15 locales cerrados), Minneapolis (7 sucursales ya cerradas) y Baltimore (5 locales que ya cerraron), todas con una alta concentración de sucursales.

Desde la compañía señalaron que el cierre no responde únicamente a una reducción de operaciones, sino a una reorganización de la red de tiendas. Un portavoz de Starbucks indicó al medio American Bazaar Online, el martes 30 de diciembre de 2025, que la empresa planea abrir nuevas tiendas y renovar otras durante 2026, incluso en ciudades metropolitanas como Nueva York y Los Ángeles.

Factores que impulsan la reestructuración

El plan de cierre se vincula con distintos factores que afectan el desempeño de la cadena. Entre ellos se destaca el aumento de la competencia en zonas urbanas, donde cafeterías de nicho y cadenas más pequeñas ofrecen propuestas similares. Arthur Rubinfeld, uno de los creadores de la estrategia inmobiliaria y de diseño de Starbucks, explicó en una entrevista con CNN Business que el crecimiento de estos competidores reduce el volumen de ventas por tienda.

A este escenario se suma el cambio en las dinámicas laborales. Especialistas coinciden en que una parte relevante del público de Starbucks estuvo históricamente asociada a trabajadores de oficina. Desde 2020, la adopción del trabajo remoto modificó los flujos de consumo diarios, lo que impactó en la afluencia a determinados locales.

El enfoque estratégico bajo la gestión de Brian Niccol

Brian Niccol asumió la dirección de Starbucks en 2024 con el objetivo de recuperar clientes y ajustar el modelo de negocio. Entre las líneas centrales de su estrategia se encuentra la renovación de tiendas en 2026 y el reposicionamiento de la marca como un “tercer lugar” para los consumidores, además del hogar y el trabajo.

En ese contexto, la empresa eliminó la política que permitía el ingreso a los locales sin consumo. El entonces director ejecutivo explicó que existían problemas de seguridad vinculados al uso de las tiendas como baños públicos. La reestructuración en curso forma parte de un proceso gradual, cuyo impacto continuará definiéndose en los próximos años.