¡Ejercítate desde la comodidad de tu casa! Elektra remata bici fija para hacer cardio

Para muchos, hacer ejercicio es uno de los principales propósitos y como nunca es tarde, en Elektra hay una bicicleta fija para hacer cardio con un descuento que no te puedes perder.

Bicicleta fija para Spinning en descuento

Así que si quieres empezar tu vida fit y ahorrar una lanita, en Elektra la bicicleta fija Spinning profesional de 10 kilos tiene descuento y esta en 2 mil 549 pesos. Puedes comprarla a 3 meses sin intereses o a 100 semanas de 42 pesos con tu préstamo Elektra.

¿Qué funciones tiene la bicicleta de spinning?

Con esta bicicleta puedes monitorear tu avance en el spinning, uno de los ejercicios más completos. Tiene una pantalla para medir el tiempo, velocidad, distancia y calorías.

Su estructura esta hecha de metal y soporta el peso de una persona de hasta 150 kilos. Puedes modificar la altura de 79 a 91 centímetros, puedes cambiar la altura del manubrio de 80 a 94 centímetros. Incluye un termo, pantalla, herramienta para instalación y 2 pilas AA.

Beneficios de hacer spinning

Hacer ejercicio tiene muchos beneficios a la salud, pero hacer cardio en especial spinning brinda muchas ventajas, estas son algunas de las más importantes:



Bajo impacto para las articulaciones

Reduce el riesgo de lesiones

Mejora la salud del corazón

Aminora el estrés

Ayuda a perder grasa

Aumenta el autoestima

Produce químicos de la felicidad

Ayuda a dormir mejor

Mejora el sistema inmune

Mejora la resistencia

Tonifica piernas, glúteos y abdominales

Fortalece los huesos y articulaciones

