Con hasta 45% de descuento: rematan smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active con GPS y gran pantalla AMOLED

El Xiaomi Redmi Watch 5 Active aparece con un recorte de precio que llama la atención dentro del catálogo de Liverpool , una de las tiendas departamentales más grandes del país. El smartwatch, de diseño unisex y enfoque práctico, se ofrece con un descuento cercano al 45%. Es un producto ideal para quienes buscan monitorear su actividad física y recibir notificaciones sin gastar de más.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La rebaja de Liverpool que lo coloca entre los más accesibles

De acuerdo con la ficha publicada en la web de Liverpool, el Redmi Watch 5 Active pasó de un precio regular de 1200 pesos a 839 pesos, con la posibilidad de pagarlo hasta a seis meses sin intereses de 139.83 pesos con tarjetas Liverpool.

También se contempla la opción de tres meses sin intereses con otras tarjetas, además de envío gratis a todo el país.

Características del Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Este reloj inteligente incorpora herramientas básicas que apuntan al seguimiento de la salud y la actividad diaria. Entre sus funciones destacan el podómetro, el monitor de sueño, el seguimiento de actividad física y la medición del nivel de oxígeno en sangre. También incluye micrófono integrado y un temporizador programable.

En cuanto a conectividad, el dispositivo ofrece Bluetooth y Wi-Fi, aunque no incluye GPS ni sistema para celular. Las notificaciones permiten recibir alertas de chats, correos electrónicos, redes sociales y calendario, lo que lo vuelve funcional como complemento del smartphone.

Este smartwatch está en oferta en Liverpool.|Liverpool

Pantalla, sistema y carga

El Redmi Watch 5 Active funciona con HyperOS 2.0 y cuenta con pantalla táctil LCD, con brillo ajustable, retroiluminación y modo de pantalla siempre activa. No dispone de almacenamiento interno ni ranura SIM, ya que su uso está enfocado al monitoreo y la conectividad básica.

El tiempo de carga es de aproximadamente tres horas mediante USB tipo C. El modelo se ofrece en color negro y está clasificado como un smartwatch unisex.