Más acceso, menos pertenencia LG lanza “Flex"; televisores y barras de sonido por alquiler

La industria tecnológica explora nuevas formas de consumo y LG dio un paso clave al lanzar LG Flex, un esquema de televisores por alquiler disponible en Reino Unido. El servicio permite alquilar TV y barras de sonido premium mediante un pago mensual, sin desembolsos iniciales elevados.

La iniciativa refleja una tendencia global, priorizar el acceso sobre la propiedad. En un contexto de inflación y rápida obsolescencia tecnológica, el modelo busca atraer a consumidores que valoran flexibilidad y actualización constante.

¿Cómo funciona LG Flex?

LG Flex opera como una plataforma de suscripción digital. El usuario elige un televisor o barra de sonido desde el catálogo premium de LG y contrata el servicio a través de Raylo, su socio financiero.

Existen planes mensuales renovables y contratos fijos de 12, 24 o 36 meses, con cuotas más bajas. Incluye 14 días de prueba gratuita y opciones de renovación, actualización o devolución al final del periodo.

Ventajas de alquilar en lugar de comprar

El principal atractivo es el acceso a tecnología de alta gama sin inversión inicial. Modelos que superan las 3,000 libras pueden usarse con pagos mensuales controlados.

Además, el esquema facilita la actualización de equipos, reduce preocupaciones por garantía y resulta atractivo para inquilinos, usuarios temporales o nómadas digitales.

Desventajas y consideraciones críticas

El costo acumulado puede superar el precio de compra si la suscripción se prolonga. A esto se suman penalizaciones por devolución y compromisos en planes fijos.

También limita la propiedad del equipo, lo que afecta a quienes buscan durabilidad a largo plazo. Por ahora, el servicio solo opera en Reino Unido.

¿Vale la pena hacer las cuentas?

La decisión depende del perfil del usuario. Comprar un televisor se amortiza en varios años, mientras que la suscripción prioriza flexibilidad y novedad.

Comparar el total de cuotas contra el precio de compra permite evaluar si el modelo se ajusta al presupuesto y estilo de vida.

¿Llegará a otros países este sistema?

LG no anunció expansión internacional, pero el modelo podría replicarse si el piloto resulta exitoso. La tendencia apunta a un crecimiento del “producto como servicio” en electrónica de consumo.

