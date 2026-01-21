Elektra remata pantalla de 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K Smart TV

Elektra pone a la venta una nueva pantalla LG de 55 pulgadas con definición 4K UHD, lo que la convierte en una excelente TV para el entretenimiento familiar, en un tamaño ideal para la mayoría de los hogares en México.

Comprar una nueva televisión puede ser una de las mejores decisiones para remodelar la casa y disfrutar mucho más los momentos libres. El consumo de series, películas, deportes y videojuegos se ha vuelto cada vez más común y es por eso que una pantalla más grande y con mejor resolución siempre se agradece.

Precio de la TV disponible en Elektra México LG de 55 pulgadas 4K

La Pantalla 55 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025 55UA7300PSB está disponible en Elektra México , destacándose como una opción interesante para quienes buscan calidad y tamaño sin gastar más de lo necesario.

Su precio normal es de $11,999 pesos; sin embargo, gracias al descuento que aplica durante estas semanas, la podemos encontrar por $7,999, con la posibilidad de pagarla en 12 meses sin intereses.

Características de la TV LG de 55 pulgadas 4K

La televisión LG 55UA7300PSB combina tecnología y tamaño para ofrecer una experiencia visual superior:



Resolución 4K UHD (3,840 × 2,160) que produce imágenes claras y detalladas, con mayor definición que una pantalla Full HD convencional.

Sistema Smart TV con webOS, que permite acceder a aplicaciones populares de streaming y contenido en línea desde la misma pantalla.

Conectividad completa con múltiples puertos HDMI y USB, además de compatibilidad con Wi-Fi para integrar fácilmente otros dispositivos.

