Las funciones que tendrá Apple Creator Studio para creativos y costo de la suscripción

Apple presentó Apple Creator Studio, una nueva suscripción que integra sus principales aplicaciones profesionales de video, audio, imagen y productividad en un solo paquete. El servicio estará disponible desde el 28 de enero de 2026 vía App Store para usuarios de Mac y iPad, con enfoque en creadores de contenido, diseñadores y editores.

La propuesta busca competir con plataformas como Adobe Creative Cloud, pero con mayor integración al ecosistema Apple, precios más bajos y funciones impulsadas por Inteligencia Artificial (IA), especialmente optimizadas para equipos con Apple Silicon.

¿Qué es Apple Creator Studio? ¿Qué incluye?

Apple Creator Studio es una suite creativa integral bajo suscripción que reúne herramientas profesionales en un solo acceso. Incluye:



Final Cut Pro, Motion y Compressor (video)

Logic Pro y MainStage (audio)

Pixelmator Pro (imagen)

Versiones Pro de Keynote, Pages y Numbers

Esta integración facilita flujos de trabajo unificados y reduce costos frente a compras individuales.

Precio de la suscripción

La suscripción tiene un costo de $149 (MXN) al mes o $1,490 (MXN) al año. Hay prueba gratuita de un mes, tres meses sin costo con compra de Mac o iPad nuevo y un precio educativo reducido a $49 (MXN) al mes o $490 (MXN) al año.

¿Qué pasa si compré las apps por separado?

Las compras previas siguen siendo válidas, pero no incluyen funciones premium ni IA.

Precios en México:



Final Cut Pro: $5,999 MXN

Logic Pro: $3,999 MXN

Pixelmator Pro: $999 MXN

Motion y Compressor: $999 MXN cada uno

MainStage: $599 MXN

Las funciones nuevas solo están disponibles vía suscripción.

Novedades y funciones impulsadas por IA

Búsqueda inteligente en video y audio

Identificación automática de acordes y beats

Generación de borradores en iWork

Superresolución y máscaras inteligentes en Pixelmator

Estas herramientas reducen tiempos de producción y mejoran la calidad creativa.

¿Qué significa el cambio para los creadores de contenido?

Apple fortalece su división de servicios y consolida su ecosistema creativo en una sola plataforma.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple

Para los usuarios, esto implica mayor integración, menores costos iniciales y acceso constante a nuevas funciones, aunque introduce dependencia al modelo de suscripción como estándar del sector.

