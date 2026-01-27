¡Pleitazo! Lady Estacionamiento enfurece por multa de tránsito en Ecatepec | VIDEO

Un video viral captó el nacimiento de Lady Estacionamiento, una mujer que protagonizó tremendo pleitazo con un policía de tránsito. El oficial se acercó para imponer una multa de tránsito por estacionar en una zona prohibida en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

El pleito con el oficial de tránsito se viralizó rápidamente, por lo que los internautas apodaron a la mujer como Lady Estacionamiento. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Policía de tránsito capta el nacimiento de Lady Estacionamiento

En multa de tránsito se viralizó un video en el que se puede ver a una mujer, apodada como Lady Estacionamiento, en pleno enfrentamiento con un policía de tránsito del municipio de Ecatepec.

La mujer se estacionó sobre el camellón de la Avenida Central frente a una plaza comercial del municipio de Ecatepec. Los oficiales de tránsito se acercaron para multarla y la mujer se enojó y arremetió contra ellos. De un manotazo, le tiró el celular al oficial que grababa la escena.

La mujer y su acompañante alegaban que únicamente se habían estacionado en el lugar prohibido por 5 minutos, por lo que se les hacía exagerado que les impusieran una multa .

Durante la discusión, Lady Estacionamiento amenazó a los oficiales y aseguró que era cercana al presidenta municipal de Ecatepec.

¿De cuánto es la multa por estacionarse en lugar prohibido en Edomex?

Tras la discusión, los policías de tránsito le impusieron a Lady Estacionamiento una multa de más de 4 mil pesos.

La multa por estacionarse en lugar prohibido en el Edomex asciende generalmente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a $2,347 pesos mexicanos para el año 2026. Esta sanción aplica por obstruir la vía pública, estacionarse en doble fila, o lugares restringidos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.