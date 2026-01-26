¡Un ganga! Liverpool remata la Steam Deck de 256 GB a menos de 10 mil pesos

La Steam Deck de Valve, una de las consolas portátiles más buscadas por los gamers de PC, se encuentra actualmente con una oferta especial en Liverpool , lo que la coloca como una opción atractiva para quienes buscan potencia, portabilidad y ahorro.

La versión 256 GB edición limitada bajó su precio de 15 mil 383 pesos a solo nueve mil 999 pesos, además de contar con envío gratis a todo el país y múltiples facilidades de pago.

Steam Deck 256 GB en oferta en Liverpool: precio y promociones

Liverpool ofrece la Steam Deck 256 GB edición limitada por nueve mil 999 pesos, un descuento considerable frente a su precio regular. Esta promoción incluye envío gratuito a cualquier parte de México, lo que elimina costos adicionales para el comprador.

En cuanto a las opciones de pago, la tienda departamental permite adquirir la consola con tarjetas Liverpool en hasta tres o seis meses sin intereses. Las mensualidades pueden quedar desde tres mil 333 pesos al mes a tres MSI o mil 666.50 pesos al mes a seis MSI.

Además, Liverpool acepta tarjetas Visa y MasterCard con hasta tres meses sin intereses, así como otros métodos de pago como PayPal y SPEI. Para quienes prefieren efectivo, el pago se puede realizar en Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro, lo que amplía el acceso a esta promoción.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características de la Steam Deck 256 GB edición limitada

La Steam Deck destaca por llevar la experiencia de una PC gamer a un formato portátil, permitiendo ejecutar una amplia biblioteca de juegos de Steam. Esta versión incluye un SSD NVMe de 256 GB, que mejora el rendimiento y reduce los tiempos de carga.

Entre sus principales especificaciones se encuentran:



Pantalla táctil de 7 pulgadas con resolución 1280 x 800 píxeles

con resolución 1280 x 800 píxeles Procesador AMD APU personalizado con arquitectura Zen 2 y gráficos RDNA 2

con arquitectura Zen 2 y gráficos RDNA 2 16 GB de memoria RAM LPDDR5

Controles integrados con sticks, trackpads y giroscopio

Sistema operativo SteamOS

¿Conviene comprar la Steam Deck en Liverpool?

Con un precio de menos de 10 mil pesos, facilidades de pago y respaldo de una tienda como Liverpool, la Steam Deck 256 GB se perfila como una de las mejores ofertas actuales en consolas portátiles en México.

Su potencia, versatilidad y compatibilidad con juegos de PC la convierten en una alternativa ideal para jugadores que buscan rendimiento sin sacrificar movilidad.

