¡Para ver tu serie favorita! Set de bocinas y audífonos bluetooth con descuento del 50% en Liverpool

Para muchos estar en casa viendo series y películas es uno de sus pasatiempos favoritos y si quieres unas bocinas para sentirte como en el cine en la comodidad de tu sala, hay un set de bocinas Billboard con descuento del 50%, en adn Noticias te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio bocinas Billboard en Liverpool

Para los amantes del cine y que tienen un oído exquisito, en Liverpool el set de bocinas barra de carbono O 2.1 + Audífonos On Ear Unite bluetooth está a mitad de precio de 2 mim 998 a mil 499.

Puedes pagarlo a seis meses sin intereses de 249.83 pesos. Puedes comprarlas en línea a través de la app y recoger en tienda o que lo envíen hasta la puerta de tu casa.

Características del set dr bocinas y audífonos bluetooth

El set de barra de Sonido Carbono 2.1 tiene 60W de potencia con subwoofer inalámbrico para graves profundos y sonido de cine. Tiene entradas HDMI, óptica, USB y auxiliar. Cuenta con tres ecualizaciones para ajustar el audio a tu estilo. Incluye control remoto y conectividad inalámbrica. Es perfecta para ver series, películas y escuchar música.

Mientras que los Audífonos On Ear Unite tienen un sonido de alta calidad con bajos potentes y un diseño ergonómico para que puedas usarlos cómodamente. Son inalámbricos y la batería recargable tiene hasta 5 horas de duración. Incluye conexión por cable de 3.5 mm para que sigas escuchando cuando se agote la batería. También tiene un micrófono integrado.

Cuenta con un año de garantía con el fabricante. Los usuarios le dan 4.6 de 5 estrellas y destacan que el sonido es bueno, es un gran producto en relación calidad y precio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.