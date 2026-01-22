¡A comer y a bailar que el mundo se va a acabar! Países a los que más les gusta la fiesta

La fiesta no solo es una forma de diversión, también refleja hábitos culturales, formas de socialización y hasta la manera en la que distintas sociedades entienden el ocio.

Un reciente estudio de Statista Consumer Insights confirma que salir de noche, bailar y convivir sigue siendo una prioridad para millones de personas en el mundo; México aparece como uno de los países donde esta actividad tiene un peso importante en la vida cotidiana.

De acuerdo con el levantamiento, nuestro país se colocó dentro del Top 10 de los países más fiesteros del planeta, al ubicarse en la sexta posición global.

El dato no es menor: 18% de los mexicanos encuestados considera que salir de fiesta es uno de sus pasatiempos personales más importantes, una cifra que supera el promedio mundial, que se ubica en 15%.

¿Cuáles son los países más fiesteros del mundo?

El ranking internacional elaborado por Statista muestra que la inclinación por la vida nocturna varía de forma significativa entre regiones. Estos son los países que lideran la lista por porcentaje de población que considera la fiesta como un hobby relevante:



Grecia – 35%

Brasil – 25%

Francia – 22%

India – 20%

Irlanda – 18%

México – 18%

Alemania – 17%

Estados Unidos – 16%

Reino Unido – 14%

China – 13%

Grecia encabeza el listado con una diferencia amplia respecto al resto: más de uno de cada tres habitantes afirma que la fiesta es parte central de su tiempo libre. Brasil y Francia completan el podio, impulsados por tradiciones culturales donde la música, los eventos masivos y la convivencia social tienen un papel clave.

México, por encima de potencias occidentales

La posición de México resulta especialmente llamativa al compararse con economías consideradas referentes en Occidente. El gusto por la fiesta en el país es mayor que en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido , naciones donde otras actividades recreativas han desplazado a la vida nocturna dentro de las preferencias personales.

El contraste con Estados Unidos es claro: mientras en México la fiesta sigue siendo un motor de convivencia social, en el vecino del norte cayó hasta el lugar 19 del ranking, reflejando un cambio en las prioridades de ocio de su población.

Para los especialistas, el 18% registrado en México sugiere que la fiesta no es un evento ocasional, sino una práctica constante que forma parte de la identidad social del país, ligada a la música, la gastronomía y la convivencia.

Metodología del estudio

La encuesta se realizó con datos de Statista Consumer Insights entre enero y diciembre de 2025. Se entrevistó a grupos representativos de entre dos mil y 60 mil 200 adultos por país, en un rango de edad de 18 a 64 años, lo que permite comparar tendencias globales sobre hábitos de ocio y vida nocturna.

