Requisitos, costo y vigencia; todo sobre la visa o el permiso para mexicanos en Reino Unido durante 2026

Viajar al Reino Unido por turismo, negocios o visitas familiares implica cumplir con requisitos migratorios específicos. Para estancias de hasta seis meses, el gobierno británico implementó la United Kingdom ETA (Electronic Travel Authorisation, por sus siglas en inglés), un permiso electrónico que se tramita en línea y facilita el ingreso al país.

A continuación, te explicamos cómo funciona este proceso y cuáles son los requisitos especiales para ciudadanos mexicanos.

¿Qué es la United Kingdom ETA y para qué sirve?

La United Kingdom ETA es una autorización electrónica de viaje vinculada digitalmente a tu pasaporte. No sustituye una visa tradicional para estancias largas o trabajos, pero sí permite ingresar al Reino Unido por periodos cortos, siempre que el motivo del viaje sea turismo, negocios, estudios de corta duración o tránsito.

Este permiso debe obtenerse antes de viajar y es obligatorio para ciudadanos de países elegibles, entre ellos México, conforme a las disposiciones migratorias británicas a partir del 8 de enero del 2025.

Requisitos especiales para ciudadanos mexicanos

Los mexicanos que soliciten la United Kingdom ETA deben completar una aplicación en línea con información personal y de contacto. Entre los datos obligatorios se encuentran:



Nombre completo y apellidos , tal como aparecen en el pasaporte

, tal como aparecen en el Fecha de nacimiento

Nacionalidad mexicana

Sexo

Confirmar si se tiene otra nacionalidad

Dirección completa de residencia actual

de residencia actual Ciudad y país de residencia

Correo electrónico válido (que será el principal medio de contacto)

Número de teléfono móvil

Fechas de viaje confirmadas

Fotografía digital tipo pasaporte

Información sobre el propósito de la visita

Tarjeta de crédito o débito para pago

Uno de los puntos clave es que toda la información debe coincidir exactamente con el pasaporte, ya que cualquier error puede retrasar o impedir la aprobación.

🇬🇧 ¡Atención viajeros! Si eres de nacionalidad mexicana y actualmente no necesitas una visa para viajar al Reino Unido, a partir del 8 de enero necesitarás una Autorización de Viaje Electrónica o ETA.



Solicitud disponible a partir del 27 de noviembre en: https://t.co/aCqGU1tOHi pic.twitter.com/9r5LXLhF1Z — UK in Mexico🇬🇧🇲🇽 (@UKinMexico) September 11, 2024

Paso a paso para tramitar la ETA

El proceso es completamente digital y consta de tres etapas principales:



Completar la solicitud online

Se llena un formulario sencillo con los datos personales y del pasaporte

Confirmar el pago

El trámite se paga en línea mediante métodos electrónicos autorizados

Recibir la ETA aprobada

Una vez revisada, la autorización llega por correo electrónico en formato digital y queda asociada al pasaporte



¿Cuánto cuesta el trámite y qué tiempo tiene vigencia?

Desde abril de 2025, el Gobierno del Reino Unido estableció que la ETA tiene un costo de £16 libras esterlinas por persona, lo que equivale a alrededor de 382 pesos mexicanos (según tasas de cambio promedio).

Este permiso electrónico es válido por hasta dos años o hasta que el pasaporte caduque, lo que ocurra primero; te permite ingresar varias veces al Reino Unido por estancias de hasta seis meses por visita.

Beneficios del trámite en línea

Para los ciudadanos mexicanos , el sistema de solicitud incluye ventajas como una tasa de aprobación superior al 99%, revisión profesional de la información para evitar errores, protección segura de datos personales y asistencia en línea los 365 días del año.

Además, en caso de pérdida del documento digital, es posible recuperarlo usando los datos del pasaporte y algunas plataformas ofrecen reembolso si la solicitud es denegada.

Recomendaciones antes de viajar

Antes de iniciar tu viaje, revisa que tu pasaporte esté vigente y conserva el correo de aprobación de la ETA. Aunque no es necesario imprimirla, es recomendable llevar una copia digital accesible.

Cumplir con estos pasos te permitirá entrar al Reino Unido sin contratiempos y disfrutar tu estancia conforme a la ley migratoria vigente.

