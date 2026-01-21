Todo sobre “Habla Mundial”, certificación de inglés del Ceneval para restaurantes durante la Copa del Mundo 2026

Ante la llegada de millones de turistas internacionales por la Copa Mundial de la FIFA 2026 , el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) impulsan Habla Mundial, una microcredencial que combina capacitación flexible y certificación oficial para demostrar habilidades de comunicación en inglés en contextos reales del turismo y los servicios.

La iniciativa responde a una brecha estructural: en México, el dominio del inglés sigue siendo bajo frente a otros países de la región, lo que limita el acceso a mejores oportunidades laborales y la competitividad de sectores clave como el turístico.

Habla Mundial busca atender esta necesidad al certificar una habilidad que hoy no solo debe conocerse, sino demostrarse.

¿Qué es 'Habla Mundial' y qué incluye?

Habla mundial es una experiencia integral que en un solo proceso prepara, evalúa y respalda formalmente el nivel de inglés del participante. Incluye:



Diagnóstico inicial para identificar el nivel de inglés

para identificar el nivel de inglés Acceso durante dos meses a Platzi , plataforma de educación en línea, con cursos prácticos enfocados en turismo, servicios y atención al cliente

, plataforma de educación en línea, con cursos prácticos enfocados en turismo, servicios y atención al cliente Evaluación 100% digital del CENEVAL basada en situaciones reales de comunicación

basada en situaciones reales de comunicación Microcredencial oficial del CENEVAL

Reporte de resultados con retroalimentación y recomendaciones personalizadas

Con el fin de impulsar y mejorar el servicio de los restaurantes durante el Mundial 2026, hemos presentado esta iniciativa “Habla Mundial” para capacitar en inglés a los colaboradores.



Todo el proceso tiene un costo de 690 pesos, cuando el valor real de la capacitación y la certificación por separado supera los dos mil pesos.

¿Quién puede participar?

El programa está dirigido a personal operativo, administrativo y de atención al cliente del sector turístico y de servicios, incluidos restaurantes, hoteles y negocios afines.

Pueden registrarse:



Personas sin límite de edad ni requisito de escolaridad

Trabajadores que hayan aprendido inglés en el trabajo o la vida diaria

en el trabajo o la vida diaria Empresas y negocios que busquen certificar a su equipo

Sectores y cámaras, como CANIRAC, que impulsen esquemas colectivos

El registro puede realizarse de forma individual o empresarial.

¿Cómo obtener la microcredencial paso a paso?

Registro en línea en CENEVAL

Activación del acceso a Platzi por dos meses

por dos meses Aplicación del examen diagnóstico

Preparación con la ruta formativa recomendada

Nuevo diagnóstico previo al examen

al examen Examen del CENEVAL y descarga de la insignia digital Habla mundial

La certificación reconoce niveles básico, intermedio y avanzado, además en todos los casos el participante recibe orientación para seguir fortaleciendo su inglés.

Con este esquema, CENEVAL y CANIRAC buscan que la certificación de habilidades se convierta en un activo estratégico permanente para la industria turística, más allá del Mundial 2026.

