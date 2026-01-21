¡Yo tengo el poder! Lanzan primeras imágenes del live-action de He-Man ‘Amos del Universo’

He-Man es uno de los héroes icónicos que marcó a la generación de los 80 y que sigue ganando fans a lo largo de las décadas. Este 2026, la leyenda vuelve a cobrar vida y muy pronto podremos ver una versión live action en la pantalla grande.

Si escuchas la frase: ¡Por el poder de Grayskull! y se te llena de emoción el corazón, entonces no puedes perderte el primer teaser de esta exitosa franquicia.

Así se ven las primeras escenas de He-Man live action

Este miércoles 21 de octubre, Sony lanzó el primer adelanto del live action de He-Man, titulado, ‘Amos del Universo’ y llenó de emoción a millones de fans que crecieron con esta serie animada que tenía como protagonista a He-Man, príncipe de Eternia, el hombre más poderoso del mundo, quien se enfrenta al temible Skeletor.

En el teaser, Sony nos permite echar un vistazo al que promete ser uno de los live action más taquilleros de la historia. Con una entrada de la caricatura animada de He-Man con su espada, haciendo su icónico grito: ¡yo tengo el poder!, inicia una transición de los dibujos animados al live action con el primer vistazo de Nicholas Galitzine como el Príncipe Adam, He-Man. También pudimos ver a parte del reparto: Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-At-Arms. Pero, mejor no te contamos y dejamos que lo veas por ti mismo.

¿De qué se trata He-Man, Amos del Universo y quiénes son los protagonistas?

He-Man y los Amos del Universo trata sobre el Príncipe Adam de Eternia, quien se transforma en el poderoso guerrero He-Man para defender el planeta y el místico Castillo de Grayskull de las malvadas fuerzas del hechicero Skeletor.

Para transformarse en He-Man , el príncipe de Eternia usa la Espada del Poder para invocar sus poderes y luchar junto a sus aliados, los Amos del Universo, en una épica batalla entre el bien y el mal con elementos de ciencia ficción y fantasía medieval.

¿Cuándo sale el primer trailer de 'Amos del Universo’?

Sabemos que después de este vistazo, estarás desesperado por ver el primer trailer de ‘Amos del Universo', pero ten calma por suerte ya solo debes esperar unas horas, pues Sony soltará este vistazo este jueves 22 de enero.

