Costco amplía beneficios en Estados Unidos con programa de canje de dispositivos electrónicos viejos

Los miembros de Costco en Estados Unidos cuentan con una nueva alternativa para aprovechar su membresía mediante un programa de intercambio de dispositivos electrónicos. La iniciativa permite canjear aparatos en desuso por recompensas que pueden utilizarse dentro de la cadena, evitando que estos equipos queden almacenados o sean desechados sin aprovechar su valor residual.

Costco will give you free groceries in exchange for old electronics — here's how to try it out https://t.co/4rnX2hbq1u pic.twitter.com/IF6v9gu2g1 — Yahoo News (@YahooNews) January 15, 2026

El programa es operado por Phobio , una empresa especializada en canjes de tecnología. A través de este sistema, los socios pueden entregar dispositivos electrónicos usados y recibir a cambio una Tarjeta Digital de Compras de Costco, válida tanto en tiendas físicas como en el sitio web de la compañía.

Costco acepta una amplia variedad de marcas reconocidas, entre ellas Apple, Samsung y Google. Los artículos elegibles se agrupan en seis categorías: teléfonos, laptops, tabletas, relojes inteligentes, computadoras de escritorio y reproductores multimedia. De acuerdo con el tipo de equipo y su estado, las recompensas pueden alcanzar hasta $2.550 dólares en el caso de computadoras portátiles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el programa de canje de electrónicos de Costco?

Para participar, los socios deben ingresar al sitio web de Phobio y completar un formulario con información básica del dispositivo, como la marca, la fecha de compra original y su condición actual. Con esos datos, el sistema genera una cotización inmediata que estima el valor del equipo.

Si el usuario acepta la oferta, puede imprimir una etiqueta de envío y preparar el dispositivo para su traslado. El proceso incluye limpiar el equipo, embalarlo de forma segura y enviarlo mediante un servicio de mensajería. Una vez recibido, Costco y Phobio revisan el aparato para verificar su estado y confirmar la valuación.

Tras la inspección, se procesa el pago correspondiente. La recompensa se entrega en forma de una Tarjeta Digital de Compras de Costco, y el proceso completo suele demorar entre nueve y quince días hábiles.

¿Qué beneficios ofrece el intercambio de dispositivos usados?

Además del incentivo económico, el programa contribuye a reducir el impacto ambiental asociado a los residuos electrónicos. El reciclaje y reacondicionamiento de dispositivos disminuye la demanda de nuevos minerales utilizados en la fabricación de tecnología, como aquellos presentes en baterías de iones de litio.

Las empresas especializadas pueden recuperar materiales valiosos de equipos antiguos, incluido el oro, evitando que estos recursos terminen en la basura. Se estima que el desecho de aparatos electrónicos representa una pérdida de valor cercana a los $62,000 millones de dólares.

Asimismo, el canje adecuado de dispositivos ayuda a prevenir que sustancias peligrosas, como el mercurio y el plomo, lleguen a los vertederos, reduciendo el riesgo de contaminación del suelo y del agua.