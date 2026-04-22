Así puedes crear una imagen tuya con estilo de muñequitos tejidos amigurumis

Una de las nuevas tendencias que han invadido el Internet es la de los amigurumis, muñequitos tejidos que simulan de manera simpática a una persona normal a un personaje famoso y que ha ido creciendo por lo divertido y tierno que resulta verse reflejado hecho de estambre.

Y como sabemos el Internet y las redes toman aspectos inesperados para convertirlos en aquello de lo que todos están hablando, por eso es que hacer una imagen propia como si fueras uno de los amigurumis empieza a invadir la web y en adn Noticias te contamos cómo puedes crear la tuya.

Un año estudiando amigurumi 🪡🧶 con el firme propósito de hacer mis propios amigurumis de Harry Potter, en el camino muchos proyectos, hasta que al fin empecé mi propia colección 🪄⭐️🔮 pic.twitter.com/FmoxN5NJyZ — Andrea Cardona 🌸 (@AndreitaCardi) March 15, 2026

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¿Cómo crear fotos como si fueran muñequitos tejidos?

Como era de esperarse la forma más sencilla de crear estas imágenes es con la ayuda de la IA y en este caso se crean con Google Gemini, la poderosa herramienta de Inteligencia Artificial de Google y estos son los pasos para poder hacer la tuya:

Abre Google Gemini

Carga una imagen tuya a su sistema

Escribe la siguiente instrucción: Convierte esa imagen mía como si fuera un amigurumi

Espera a que te arroje el resultado y listo, ahora eres un muñequito tejido

¿Qué son los amigurumis?

Los amigurumis no solo son un tipo de juguete; se trata de una técnica japonesa basada en tejer pequeños muñequitos a usando un crochet o ganchillo. Su nombre proviene de la fusión entre ami que significa tejido y nuigurumi que se puede traducir en muñeco de peluche.

La historia de estos peluches, por así llamarlos, se remonta a la Segunda Guerra Mundial donde los japoneses buscaban levantar el ánimo entre sus ciudadanos, sin embargo, fue hasta la década de los 80 cuando los muñequitos tejidos tomaron impulso a nivel mundial de la mano de algunas caricaturas famosas como Hello Kitty y se dice que estos pequeñines de estambre tienen alma con la que protegen y dan compañía y consuelo a sus dueños.

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