Los juegos del futuro: Lego SMART Bricks, presenta la evolución de los bloques con piezas inteligentes

Lego ya es un enorme referente de juguetes y figuras, el cual se ha mantenido durante décadas en lo más alto del entretenimiento tanto para niños como para adolescentes e incluso adultos. Ahora, acaban de revolucionar su industria como nunca antes con los nuevos Lego Smart Bricks, con piezas inteligentes que saldrán a la venta este 2026.

¿Qué son los nuevos LEGO Smart Blocks?

Literalmente, los cubos de Lego han cobrado vida con los nuevos Smart Blocks. Lo que antes era un cubo para construir, ahora también es parte del juego, ya que serán bloques que tienen un microchip que los hará brillar o cambiar de color dependiendo de la pieza que esté cerca de ellos.

Será una nueva experiencia durante los juegos que convertirá las piezas en un juguete inteligente. Por ejemplo, imaginemos que armamos una nave espacial y tiene una luz roja; ahora, en lugar de imaginar que saca la luz, la pieza inteligente de Lego brillará automáticamente y provocará que la emoción sea mucho más grande.

¿Cómo funcionan los LEGO Smart Blocks?

El nuevo chip, denominado "cerebro del Smart Brick" es una tecnología ASIC de silicio, diseñado específicamente para las piezas de Lego, con un diseño a la medida para acoplarse a cada una de las piezas que saldrán al mercado más adelante.

Mediante un sistema de reconocimiento inteligente, estos bloques se acoplarán de manera automática a los juegos de los niños y, además de producir luces, también tendrán sonidos que llevarán el sistema de juego a un nivel mucho más alto.

¿Cuándo sale el primer set de LEGO Smart Blocks?

La preventa arrancará el viernes 9 de enero, lo que permitirá a los fanáticos de Lego poder apartar este primer set, que, según cuentan, será algo histórico en el futuro. Por lo pronto, durante el 2026 saldrán más piezas especiales de Lego Smart Blocks.

