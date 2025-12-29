En Estados Unidos la gasolina es más barata que en México, ¿por qué aquí no baja de precio?

Mientras en Estados Unidos el litro de gasolina cuesta en promedio el equivalente de entre 10 pesos mexicanos, en México el precio ronda los 24 pesos por litro. Esta diferencia ha generado cuestionamientos sobre los factores que mantienen alto el costo del combustible, incluso cuando el precio internacional del petróleo ha bajado.

¿Por qué en México no baja la gasolina?

Uno de los principales factores que explica el alto precio de la gasolina en México es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un gravamen que se cobra por cada litro vendido. Especialistas señalan que este impuesto representa una parte importante del precio final que pagan los consumidores, independientemente de las variaciones en el mercado internacional del petróleo.

De acuerdo con analistas económicos, mantener el IEPS permite al gobierno federal asegurar ingresos fiscales, especialmente ante el alto gasto público. Proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación han requerido subsidios constantes, lo que incrementa la necesidad de recaudación, incluida la que proviene de los combustibles.

Además del impacto directo en los bolsillos de los automovilistas, el alto precio de la gasolina tiene efectos en toda la economía. El incremento en los costos del combustible eleva los gastos de transporte, producción y distribución de bienes, lo que puede traducirse en mayores precios para los consumidores y un efecto inflacionario generalizado.

Especialistas advierten que este escenario vuelve a México menos competitivo en términos energéticos, afectando a empresas y sectores productivos que dependen del uso constante de gasolina . Mientras tanto, el debate continúa sobre si es viable reducir la carga fiscal al combustible para aliviar el impacto económico en la población.

